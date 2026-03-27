Vanessa Kirby i Yahya Abdul-Mateen II w produkcji science-fiction od Apple TV+ 0

Apple Studios dało zielone światło filmowi "Liminal", czyli widowisku science fiction z elementami thrillera akcji, za którego reżyserię odpowiada Louis Leterrier. W głównych rolach wystąpią nominowana do Oscara Vanessa Kirby oraz laureat Emmy Yahya Abdul-Mateen II.

Projekt bazuje na powieści graficznej "Telepaths", stworzonej przez nagrodzonego Eisnerem J. Michael Straczynski, a także Steve’a Eptinga i Briana Rebera.

Szczegóły fabuły ekranizacji pozostają na razie tajemnicą, materiał źródłowy przedstawia świat, w którym nagłe zakłócenie elektromagnetyczne sprawia, że 10% populacji zyskuje zdolności telepatyczne. W konsekwencji funkcjonariusze policji w Bostonie muszą zmierzyć się z radykalną frakcją kierowaną przez niesłusznie skazanego więźnia, która próbuje uciec przed rzeczywistością, w której ich moce czynią ich celem.

Za scenariusz odpowiada Justin Rhodes. Produkcją zajmują się Zach Studin (AWA Studios) oraz Kevin Walsh (The Walsh Company), działający w ramach umowy z Apple Studios. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Straczynski, Epting i Reber, a także Ray Angelic. Funkcję koproducentów pełnią Patrick McNamara i Juliet Kirby.

Źrodło: Deadline