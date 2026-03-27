Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO wciąż nie wybrało następcy Ralpha Fiennesa w roli Lorda Voldemorta!

HBO wciąż nie wybrało następcy Ralpha Fiennesa w roli Lorda Voldemorta do nadchodzącego serialu osadzonego w świecie Harry’ego Pottera. Informację tę potwierdził CEO HBO, Casey Bloys, dementując jednocześnie krążące w sieci spekulacje castingowe.

Wypowiedź Bloysa pojawiła się w kontekście premiery pierwszego zwiastuna serialowej adaptacji "Harry Potter and the Philosopher's Stone", która została zapowiedziana na 2026 rok. Materiał promocyjny nakreślił wizualny kierunek produkcji, jednak nie ujawnił istotnych szczegółów fabularnych ani kluczowych postaci, w tym samego Voldemorta.

Choć postać Czarnego Pana nie pojawia się fizycznie aż do wydarzeń znanych z "Czary ognia", to jego obecność jest sygnalizowana wcześniej m.in. poprzez profesora Quirrella. W związku z tym branża zakłada, że HBO może zdecydować się na wcześniejsze obsadzenie roli, również ze względu na pojawienie się młodego Toma Riddle’a w "Komnacie Tajemnic".

Bloys podkreślił, że żadne nazwiska łączone obecnie z rolą nie zostały oficjalnie potwierdzone, a medialne doniesienia należy traktować z dużą ostrożnością. W ostatnich miesiącach wśród kandydatów przewijały się m.in. Cillian Murphy, który wielokrotnie zaprzeczał swojemu udziałowi w projekcie oraz Paul Bettany.

Wcześniejsze plotki sugerowały także możliwość radykalnej reinterpretacji postaci, w tym obsadzenia Voldemorta jako kobiety. Taki kierunek mógłby jednak spotkać się z krytyką części fanów oczekujących możliwie wiernej adaptacji twórczości J.K. Rowling. Na ten moment HBO nie ujawnia szczegółów dotyczących castingu, a proces kompletowania obsady jednej z najważniejszych ról w historii franczyzy pozostaje w toku.

"Harry Potter and the Philosopher's Stone" zadebiutuje globalnie w okresie świąt Bożego Narodzenia 2026 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Oto zwiastun:

Źrodło: comicbookmovie.com