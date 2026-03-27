James Marsden sugeruje brak Wolverine'a w "Avengers: Doomsday"

"Avengers: Doomsday" wciąż skrywa wiele tajemnic, ale najnowsza wypowiedź Jamesa Marsdena może być dla fanów gorzką pigułką do przełknięcia, bowiem chodzi o Wolverine’a!

James Marsden, który powraca do roli Cyclopsa w ramach pojawienia się mutantów w uniwersum Marvela, w rozmowie z "ComicBook" przyznał, że relacja jego bohatera z Wolverine’em była jednym z filarów dawnych filmów o X-Menach. Jak stwierdził, Jackman był "odczuwalnie nieobecny" na planie, choć sam aktor wyraźnie lawirował w odpowiedziach, unikając jednoznacznych deklaracji.

Oficjalnie potwierdzono, że w filmie pojawią się klasyczne postacie z serii X-Men produkowanej niegdyś przez 20th Century Fox, w tym Profesor X i Magneto, którzy staną na czele drużyny złożonej m.in. z Cyclopsa, Beasta, Nightcrawlera, Gambita i Mystique. Brak takich bohaterów jak Jean Grey czy Storm już teraz budzi mieszane reakcje widzów, a ewentualna nieobecność Wolverine’a tylko dolewa oliwy do ognia.

Jednocześnie w branży nie brakuje spekulacji, że Marvel może celowo ukrywać udział Jackmana, szykując efektowną niespodziankę na premierę lub jeden z kluczowych momentów filmu. W końcu podobne zagrania stały się znakiem rozpoznawczym MCU.

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie czy Robert Downey Jr.. Dołączą do nich także gwiazdy "Fantastycznej 4" oraz aktorzy znani z filmów o X-Menach, w tym Patrick Stewart i Ian McKellen.

Za kamerą ponownie stoją Anthony Russo i Joe Russo, którzy odpowiadają również za kolejną odsłonę cyklu, czyli "Avengers: Secret Wars". Premiera "Avengers: Doomsday" zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: ComicBook