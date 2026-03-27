Szokujący finał i jest decyzja: hitowe anime dostaje 4. sezon

Fani Jujutsu Kaisen mają powody do radości — popularne anime oficjalnie doczeka się 4. sezonu. Informacja została ogłoszona za pośrednictwem oficjalnego profilu produkcji w serwisie X, tuż po zakończeniu trzeciego sezonu.

Wczytywanie...

Trzeci sezon, zatytułowany The Culling Game Arc Part 1, zadebiutował w styczniu 2026 roku na platformie Crunchyroll i szybko przyciągnął ogromną uwagę widzów. Historia ponownie skupiła się na losach Yuji Itadori — nastolatka, który staje się naczyniem dla potężnej, tysiącletniej klątwy Ryomen Sukuna.

Finał sezonu 3, zatytułowany Sendai Colony, dostarczył widzom prawdziwego widowiska. W rozszerzonym odcinku centralną postacią był Yuta Okkotsu, który zmierzył się z potężnymi przeciwnikami z ery Heian, w tym Takako Uro, Ryu Ishigorim oraz Dhruvem Lakdawallą. Szczególną uwagę fanów przyciągnęła dramatyczna scena walki z klątwą karalucha, która błyskawicznie stała się viralem w sieci.

Twórcy zapowiedzieli, że historia będzie kontynuowana w The Culling Game Arc Part 2, który posłuży jako główna oś fabularna 4. sezonu. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że śmiertelna walka użytkowników przeklętych technik trwa dalej, a losy Yuji’ego i jego drużyny będą rozwijane w kolejnych odcinkach.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów pozostaje powrót Gojo Satoru. Potężny czarodziej, uwięziony wcześniej w Prison Realm przez Kenjaku, wciąż pozostaje poza główną akcją i pojawia się jedynie we wspomnieniach. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego wielki powrót może nastąpić właśnie w 4. sezonie.

Na ten moment nie ujawniono jeszcze daty premiery ani szczegółów dotyczących obsady.

Źrodło: Comingsoon