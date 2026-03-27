Next Film podaje pierwsze informacje odnośnie powstającego polskiego filmu Czas, który nie nadszedł, będącego reżyserskim debiutem Julii Rogowskiej. Produkcja, która opowie o świecie, w którym starzenie się jest największym tabu, a na starość wynaleziono lek, ma gwiazdorską obsadę, której partneruje zdolne młode pokolenie.

Czas, który nie nadszedł wejdzie do kin dopiero jesienią, ale już teraz przyciąga uwagę mocnym tematem i nazwany został jednym z najbardziej poruszających polskich filmów tego roku.

W rolach głównych występują Agata Kulesza i Dobromir Dymecki, a partnerują im gwiazdy młodego pokolenia: Michalina Łabacz, Vanessa Aleksander, Maciej Musiał oraz Bartosz Bielenia.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwo odrzuciło starość, autentyczność i niedoskonałość. Rewolucyjna kuracja antygeriatryczna stała się standardem, a ci, którzy jej odmawiają — jak Sara (Agata Kulesza) — trafiają do odizolowanych ośrodków.

W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar (Dobromir Dymecki) planowali zestarzeć się razem. On jednak – jak większość – poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania?

Agata Kulesza podkreśla, że od pierwszej chwili czuła siłę tej historii — opowieści o widzialności dojrzałych kobiet i o świecie, który wypiera to, co przemija. Dobromir Dymecki opisuje zaś swojego bohatera jako człowieka, który zapłacił wysoką cenę za próbę oszukania czasu i teraz musi zmierzyć się z tym, przed czym uciekał. Ich relacja to oś emocjonalna całego filmu – prowokująca do zadania sobie pytań o swoje przekonania i potencjalne wybory.

Film Julii Rogowskiej łączy emocjonalny dramat z przewrotną wizją przyszłości, pokazując, dokąd może nas zaprowadzić obsesja młodości. To historia o miłości, stracie, wyborach i konsekwencjach, ale przede wszystkim o prawie do bycia sobą, nawet jeśli świat chce ci to odebrać. Scenariusz filmu wyszedł spod pióra Małgorzaty Piłacińskiej.

Premiera Czasu, który nie nadszedł planowana jest na 16 października 2026 roku.

Poniżej przedstawiamy Wam nowe zdjęcia z planu filmu.

Oraz materiał wideo ukazujący rozmowę kwalifikującą do miejsca w odizolowanym domu starości.

Źrodło: Next Film