Każde życzenie ma swoją cenę. Zwiastun koreańskiego horroru "Zabójcze życzenia"

Netflix opublikował pierwszy zwiastun koreańskiego miniserialu "Zabójcze życzenia", który streamer promuje jako swój pierwszy koreański horror przeznaczony dla młodzieży.

Skupiony na aplikacji spełniającej życzenia o nazwie Girigo, która żąda śmiertelnej ceny, horror Netflixa łączy szkolne dramaty z okultystycznymi dreszczami i lekką makabrą. Dostarczając napięcia i lęku przed nieuniknionym odliczaniem, serial skupia się także na przyjaźni, rozwoju i więziach emocjonalnych.

Akcja serialu rozgrywa się w liceum Seorin i przedstawia pięciu przyjaciół — Yoo Se-ah (Jeon So-young), Lim Na-ri (Kang Mi-na), Kim Geon-woo (Baek Sun-ho), Kang Ha-joon (Hyun Woo-seok) i Choi Hyeong-wook (Lee Hyo-je), których zwyczajne, nudne dni zostają całkowicie pogrzebane, gdy ich życzenia zaczynają się spełniać w przerażających warunkach. Gdy odliczanie do śmierci trwa, grupa nastolatków musi znaleźć sposób, aby wyrwać się z morderczego kręgu.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat serialu:

Reżyser Park Youn-seo kieruje serialem ze scenariuszem Parka Joong-seopa. Zabójcze życzenia trafią na Netflix już 24 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Netflix, Bloody Disgusting