Polski "Proud" zwycięzcą prestiżowego festiwalu Series Mania! Odtwórca głównej roli również z nagrodą 0

Światowa premiera nowej polskiej produkcji HBO Original Proud z Ignacym Lissem w roli głównej odbyła się w tym tygodniu podczas Series Mania Festiwal. Produkcja TVN Warner Bros. Discovery została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów wygrywając aż dwie nagrody.

Series Mania to międzynarodowy festiwal poświęcony serialom telewizyjnym, odbywający się corocznie w Lille we Francji. To ważna platforma premierowa i największe wydarzenie tego typu w Europie. Proud to pierwszy od 10 lat polski tytuł, który zakwalifikował się do International Competition. Serial został doceniony przez międzynarodowe jury i uhonorowany najważniejszą nagrodą Grand Prix. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli Ignacy Liss.

Serial Proud to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami?

Obsadę serialu uzupełniają m.in. Maria Sobocińska i Kamil Studnicki. Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz. Scenariusz napisali Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Na serial składa się 8 odcinków.

Premiera Proud w serwisie HBO Max odbędzie się jeszcze w tym roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl