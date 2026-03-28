Glen Powell z zaskakującą głosową rolą w "Super Mario Galaxy Film"

Dopiero na parę dni przed premierą ogłoszono, że Glen Powell jest w obsadzie animowanego filmu Super Mario Galaxy Film. Udziela on głosu zaskakującej postaci.

"Super Mario Galaxy Film"

Powell użyczy głosu Foxowi McCloudowi, pilotowi kosmicznemu z gier "Star Fox", który później stał się ikoniczną postacią w "Super Smash Bros". Powell ogłosił tę wiadomość w materiale wideo opublikowanym na swoim Instagramie.

Universal w tym tygodniu opublikował także pierwsze spojrzenie na Foxa w nadchodzącej kontynuacji filmu Super Mario Bros. Film z 2023 roku.

Dodanie Foxa nie jest jedynym crossoverem w filmie Super Mario Galaxy Film. Pikmin i R.O.B. to kolejne dwie postacie, które zyskały rozgłos w grach "Super Smash Bros". One również pojawią się w nadchodzącym sequelu. Głos Pikmina nie jest znany, natomiast Ed Skudder użycza głosu R.O.B.

W Super Mario Galaxy Film występują także Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad, Benny Safdie jako Bowser Jr., Donald Glover jako Yoshi, Kevin Michael Richardson jako Kamek, Luis Guzman jako Wart, Issa Rae jako Honey Queen oraz Brie Larson jako księżniczka Rosalina.

Czego spodziewać możemy się w sequelu?

Po udaremnieniu wcześniejszego planu Bowsera dotyczącego poślubienia księżniczki Peach, Mario i Luigi stoją teraz w obliczu nowego zagrożenia w postaci Bowsera Jr., który jest zdeterminowany, by uwolnić ojca z niewoli i przywrócić rodzinne dziedzictwo. Wraz z nowymi i starymi towarzyszami bracia podróżują przez gwiazdy, by powstrzymać krucjatę młodego dziedzica.

Super Mario Galaxy Film trafi do polskich kin już 10 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Instagram, Comingsoon