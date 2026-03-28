Dobra wiadomość dla widzów! NBC przedłuża 3 hitowe produkcje 0

Stacja NBC oficjalnie potwierdziła to, na co widzowie czekali od miesięcy — trzy hitowe seriale z uniwersum Chicago wracają z nowymi sezonami. Mowa o Chicago Fire, Gliniarze z Chicago oraz Chicago Med, które pozostają filarami ramówki stacji.

Wczytywanie...

Według doniesień, wszystkie trzy produkcje pojawią się w sezonie telewizyjnym 2026–2027. Chicago Fire doczeka się już 15. sezonu, Gliniarze z Chicago – 14., a Chicago Med – 12. To imponujący wynik, który tylko potwierdza niesłabnącą popularność całego uniwersum.

Choć tego typu ogłoszenia zwykle pojawiają się w kwietniu, tym razem NBC zdecydowało się uprzedzić harmonogram. To wyraźny sygnał, że stacja nie ma wątpliwości co do przyszłości swoich flagowych produkcji. Seriale wciąż przyciągają miliony widzów i dominują środowe wieczory w amerykańskiej telewizji. Ostatnie wielkie crossoverowe wydarzenie jeszcze bardziej podbiło wyniki, osiągając rekordy oglądalności w bieżących sezonach.

Za sukcesem stoi m.in. Dick Wolf i jego Wolf Entertainment, współpracujący z Universal Television. To właśnie ta ekipa odpowiada za spójność i jakość całego One Chicago.

Dotychczasowe sezony wszystkich trzech seriali dostępne są na platformie Amazon Prime.

Źrodło: ComingSoon