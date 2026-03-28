Szalona jazda bez hamulców! RuPaul rusza na ratunek w komedii "Stop! That! Train!"

Wytwórnia Bleecker Street zaprezentowała pierwszy zwiastun komedii akcji Stop! That! Train!, której gwiazdą jest RuPaul. Już po pierwszych ujęciach widać, że widzów czeka prawdziwy rollercoaster absurdu, humoru i spektakularnych scen.

Trailer zdradza nie tylko zwariowaną fabułę, ale też imponującą obsadę. Na ekranie pojawią się m.in. Sarah Michelle Gellar, Joel McHale oraz Raven-Symoné.

Fabuła skupia się na dwóch przyjaciółkach – stewardesach pracujących w pociągu, które zamieniają nudną pracę na luksusową trasę Glamazonian Express. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy potężna Stormaganza grozi wykolejeniem pociągu i katastrofą w Los Angeles. Bohaterki, wraz z ekscentryczną ekipą – w tym prezydentem Gagwellem – muszą połączyć siły, by uratować pasażerów.

Za reżyserię odpowiada Adam Shankman, znany z energetycznych i widowiskowych produkcji. Scenariusz napisali Christina Friel i Connor Wright, a sam RuPaul pełni również rolę producenta.

Film trafi do kin 12 czerwca 2026 roku i zmierzy się w box office z głośnymi premierami, w tym nowym projektem Stevena Spielberga.

Źrodło: ComingSoon