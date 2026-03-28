"Super Mario Galaxy Film" podbije kina? Przewidywane rekordy box office'u

Super Mario Galaxy Film szykuje się do przełamania wszystkich rekordów box office. Druga część hitowej animacji Nintendo i Illumination zadebiutuje w środę, 1 kwietnia, a eksperci już podają swoje prognozy dotyczące wyników filmu zarówno w premierowy weekend w USA, jak i globalnie.

Poprzednia odsłona z 2023 roku zarobiła imponujące 1,36 miliarda dolarów, w tym 574 miliony w USA i 785 milionów na rynkach międzynarodowych. To ogromna poprzeczka dla sequela, ale nawet osiągnięcie wyników zbliżonych do pierwowzoru zapewni kolejną spektakularną wygraną dla kin.

Według raportu BoxOffice Pro z 27 marca, sequel może zgarnąć 150–165 mln dolarów w trzydniowy weekend i 185–200 mln w pięciodniowy (od 1 do 5 kwietnia). To oznacza, że otwarcie prawdopodobnie przebije 146 mln dolarów pierwszego filmu w premierowy 3-dniowy weekend, choć może nieco ustąpić jego 5-dniowemu wynikowi 204 mln dolarów.

Dla porównania, spodziewane 3-dniowe wyniki są na poziomie takich hitów jak Spider-Man 3 (151 mln USD), W głowie się nie mieści 2 (154 mln USD) czy Minecraft: Film (162 mln USD). Nawet w najmniej optymistycznym scenariuszu, Super Mario Galaxy Film pobije rekord otwarcia w USA w 2026 roku, obecnie należący do Projekt Hail Mary Ryana Goslinga z wynikiem 80,5 mln USD.

Eksperci nie są jednogłośni

Nie wszyscy eksperci podzielają tak optymistyczne prognozy. BoxOfficeTheory przewiduje tylko 121 mln USD (101–130 mln) w trzydniowy weekend i 170 mln w pięciodniowy, a całkowite wyniki w USA mają osiągnąć 455 mln – znacznie poniżej wyniku pierwowzoru. Zdaniem portalu, sequel nie posiada takiego samego hype’u co animacja z 2023 roku.

Mimo to większość prognoz jest optymistyczna. Ankiety Polymarket wskazują, że większość obstawiających wierzy w wynik powyżej 180 mln dolarów w 5-dniowy weekend, z największą grupą (25%) przewidującą przekroczenie 200 mln USD.

Źrodło: Deadline