AMC kasuje thriller grozy po zaledwie jednym sezonie 0

Stacja AMC podjęła zaskakującą decyzję o zakończeniu serialu Talamasca: The Secret Order już po pierwszym sezonie. Produkcja, która zadebiutowała jesienią 2025 roku jako część rozwijanego uniwersum opartego na twórczości Anne Rice, nie doczeka się kontynuacji.

Decyzja została oficjalnie potwierdzona przez AMC. W wydanym oświadczeniu stacja podziękowała twórcom i obsadzie, jednocześnie sugerując, że sama organizacja Talamasca – znana fanom literackiego świata Rice – nie znika na dobre. Możliwe, że jej wątki powrócą w przyszłych produkcjach należących do rozwijanego franczyzowego uniwersum.

Serial składał się z sześciu odcinków i śledził losy Guya Anatole’a, w którego wcielił się Nicholas Denton. Bohater, świeżo upieczony absolwent prawa, zostaje wciągnięty w działalność tajemniczej organizacji badającej zjawiska nadprzyrodzone. Z czasem odkrywa, że sam był obserwowany przez nią od lat, a jego misja w londyńskiej siedzibie Talamasca prowadzi do coraz bardziej niepokojących odkryć.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Celine Buckens, Maisie Richardson-Sellers, William Fichtner oraz Elizabeth McGovern. Produkcja zebrała umiarkowane recenzje – osiągając 61% od krytyków i 67% od widzów w serwisie Rotten Tomatoes.

Anulowanie Talamasca: The Secret Order to pierwsze takie posunięcie w ramach tzw. Anne Rice Immortal Universe od czasu, gdy AMC nabyło prawa do twórczości pisarki w 2020 roku. Dotychczas stacja konsekwentnie rozwijała swoje mroczne portfolio.

Źrodło: Variety