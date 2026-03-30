Nowy zwiastun 3. sezonu serialu HBO Original "Euforia"

HBO opublikowało kolejny zwiastun wyczekiwanego trzeciego sezonu serialu dramatycznego Euforia, który cieszy się uznaniem krytyków i uznany został na całym świecie za popkulturowy fenomen. Jest to jeden z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO. Pierwsze dwa sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy, otrzymując 9 statuetek.

Wczytywanie... "Euforia"

Euforia została stworzona, napisana, wyreżyserowana i wyprodukowana przez Sama Levinsona, a główną rolę od początku gra Zendaya.

Stała obsada 3. sezonu to wspomniana Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Oficjalny opis trzeciego sezonu jest dość ubogi. Mówi on, że grupa przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z wiarą, odkupieniem oraz problemem zła. Fabuła przeniesie nas pięć lat do przodu. Rue spróbuje spłacić swój dług wobec Laurie, a Jules uczęszcza teraz do szkoły artystycznej. Jeśli chodzi o Cassie i Nate’a, są już zaręczeni i mieszkają na przedmieściach. Tymczasem Maddy pracuje w Hollywood w agencji talentów, a Lexi zostaje asystentką showrunnera.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Zdjęcia do trzeciego sezonu nakręcono na nowej taśmie filmowej Kodak w formatach 35 mm i 65 mm. Trzeci sezon produkcji jest również pierwszym fabularnym serialem telewizyjnym, w którym znaczną część zdjęć zrealizowano na taśmie 65 mm, co pozwoliło uzyskać poszerzony obraz na ekranie – odzwierciedlający drogę bohaterów z liceum do szerszego, bardziej szalonego świata.

Premiera nowego, ośmioodcinkowego sezonu serialu już 13 kwietnia. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie HBO Max i na antenie HBO co tydzień.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl