Pieski z Psiego Patrolu trafiają do prehistorii. Zobacz zwiastun nowej animacji od Paramount 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun kolejnej pełnometrażowej animacji opartej na telewizyjnym serialu dla dzieci Psi Patrol. Tym razem dzielnym pieskom przyjdzie zmierzyć się z dinozaurami i… wybudzonym ze snu wulkanem.

Produkcja, za powstanie której odpowiadają Paramount Animation i Spin Master Entertainment nosi tytuł Psi Patrol i dinozaury. Do polskich kin wprowadzą ją Tylko Hity. Premiera 7 sierpnia 2026 roku.

Dzielne psiaki z Psiego Patrolu trafiają na nieznaną, tropikalną wyspę pełną dinozaurów po tym, jak ich statek rozbija się w wyniku gwałtownego sztormu. Na wyspie spotykają szczeniaka Rexa, który od lat jest uwięziony na wyspie i jest prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy odwieczny rywal piesków, burmistrz Humdinger, zaczyna pozyskiwać surowce, aby wykorzystać naturalne zasoby wyspy. Nieświadomie doprowadza do erupcji ogromnego, uśpionego wulkanu. Psiaki stają w obliczu serii ryzykownych akcji ratunkowych — większych i bardziej niebezpiecznych niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie bezpowrotnie wyginie.

Animację wyreżyserował Cal Brunker, który jest także współautorem scenariusza wraz z Bobem Barlenem.

Źrodło: Tylko Hity