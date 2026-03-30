"Sekret pokojówki" z datą kinowej premiery. W obsadzie: Kirsten Dunst i Sydney Sweeney

Pomoc domowa, thriller od Lionsgate z końca 2025 roku okazał się wielkim sukcesem kasowym dla studia, które szybko zdecydowało o powstaniu sequela. Niedawno poznaliśmy jego oficjalny tytuł i główną obsadę, a dziś ujawniono datę premiery.

Sekret pokojówki wejdzie do kin 17 grudnia 2027 roku. Data jest dość odległa, a spowodowane jest to tym, iż produkcja filmu jeszcze nie ruszyła.

Fabuła sequela oparta będzie na kolejnej książce z serii autorstwa Freidy McFadden i ponownie skupi się na Millie Calloway. Bohaterka podejmie pracę u bogatej pary, sprzątając ich luksusowy apartament. Szybko jednak odkryje, że w domu dzieje się coś niepokojącego – nie może spotkać swojej pracodawczyni, a tajemnice zaczynają się mnożyć z każdą chwilą.

Do Sydney Sweeney, która powraca do roli Millie dołącza Kirsten Dunst. W obsadzie na chwilę obecną jest też powracający Michele Morrone. Za kamerą ponownie stanie Paul Feig. Nina i Andrew Winchester nie pojawiają się w powieści "The Housemaid’s Secret", tym samym odtwórcy ich postaci raczej nie wystąpią w sequelu.

Pomoc domowa swą fabułę skupiła na Millie, która została pomocą domową w rezydencji państwa Winchesterów. Młoda kobieta szybko odkrywa, że rodzina skrywa różne sekrety, a ona sama znajduje się w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

Źrodło: ComingSoon