Pierwszy zwiastun "Wasteman" – Tom Blyth i David Jonsson w elektryzującej historii więziennej

Do sieci trafił właśnie oficjalny thrillera kryminalnego Wasteman. Film, który już wcześniej wzbudził spore zainteresowanie po premierze na Toronto International Film Festival 2025, wreszcie zmierza na wielki ekran – premiera kinowa została wyznaczona na 17 kwietnia.

Wczytywanie...

Produkcja opowiada historię Taylora (David Jonsson), młodego mężczyzny napiętnowanego przez społeczeństwo i swoją własną rodzinę jako wasteman – ktoś bez przyszłości. Mimo życia w świecie pełnym przemocy, gangów i chaosu, bohater stara się trzymać z dala od kłopotów. Wszystko zmienia się jednak wraz z pojawieniem się nowego współwięźnia – Dee (Tom Blyth). Ich relacja szybko zaczyna komplikować szansę Taylora na wcześniejsze wyjście na wolność i nowe życie.

Za kamerą stanął debiutujący reżyser Cal McMau, a scenariusz napisali Hunter Andrews i Eoin Doran. W obsadzie znaleźli się także m.in. Alex Hassell, Neil Linpow czy Paul Hilton. Film powstał pod skrzydłami Lionsgate, które odpowiada również za jego promocję.

Źrodło: ComingSoon