Luksus, tajemnice i nowe twarze – "Biały Lotos" ogłasza kolejne gwiazdy 4. sezonu 0

Obsada czwartego sezonu Białego Lotosu staje się coraz bardziej imponująca. Do hitowej produkcji HBO dołączają kolejne głośne nazwiska, w tym Heather Graham oraz Rosie Perez, które zasilą już i tak gwiazdorską ekipę serialu.

To jednak nie koniec castingowych ogłoszeń. W nowych odcinkach zobaczymy również Bena Schnetzera, Tobiasa Santelmanna, Fridę Gustavsson oraz Laurę Smet. Nowi aktorzy dołączają do wcześniej zapowiedzianej obsady, w której znajdują się m.in. Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Alexander Ludwig czy Chris Messina.

Za sterami projektu ponownie stoi twórca serialu, Mike White, który tym razem zabierze widzów do Francji. Choć szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, wiadomo, że akcja – zgodnie z tradycją – rozegra się w luksusowym resorcie sieci Biały Lotos, gdzie nie zabraknie napięć, sekretów i czarnego humoru.

Biały Lotos od lat przyciąga uwagę widzów i krytyków swoją satyryczną formą oraz bezkompromisowym spojrzeniem na uprzywilejowane elity. Po Hawajach (sezon 1), Sycylii (sezon 2) i Tajlandii (sezon 3), europejska odsłona zapowiada się jako kolejny krok w rozwoju tej nagradzanej produkcji.

Źrodło: Deadline