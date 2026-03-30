"Avengers: Secret Wars" bez Scarlet Witch? Słowa Elizabeth Olsen nie napawają optymizmem

Fani Marvela mogą poczuć rozczarowanie – Elizabeth Olsen zabrała głos na temat swojej potencjalnej roli w nadchodzących widowiskach Avengers: Secret Wars oraz Avengers: Doomsday i nie miała dobrych wieści.

Aktorka przyznała wprost, że… nie wie absolutnie nic o planach związanych z powrotem Wandy Maximoff.

Podczas jednego z ostatnich konwentów Olsen odniosła się do licznych spekulacji krążących wśród fanów. Nie wiem nic. Naprawdę nic o tym nie wiem – powiedziała, wyraźnie gasząc nadzieje na szybki powrót Scarlet Witch do Marvel Cinematic Universe.

Aktorka zdradziła również, że nie ma żadnych informacji na temat projektu Vision Quest, mimo że niedawno spotkała się z Paulem Bettany. Jej wypowiedzi sugerują, że nawet osoby związane wcześniej z uniwersum nie mają obecnie jasności co do przyszłych planów studia.

Nie oznacza to jednak definitywnego końca Wandy. Olsen podkreśliła, że wciąż jest otwarta na powrót – pod warunkiem, że historia będzie odpowiednio poprowadzona. Jak zaznaczyła, zawsze zależało jej na służeniu opowieści i rozwijaniu postaci, a nie jedynie na samym udziale w widowisku.

Przypomnijmy, że bohaterka zadebiutowała w MCU w scenie po napisach filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, by później stać się jedną z kluczowych postaci uniwersum. Jej historia została pogłębiona w serialu WandaVision, a ostatni raz widzieliśmy ją w Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdzie przeszła mroczną przemianę.

Choć przyszłość Scarlet Witch pozostaje niepewna, Olsen nie ukrywa, że interesuje ją kultowy wątek House of M, który mógłby stanowić inspirację dla dalszego rozwoju postaci.

Źrodło: The Wrap