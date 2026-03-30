Jack Black ma szalony pomysł na crossover Minecrafta i Super Mario

Jack Black po raz kolejny udowadnia, że nie brakuje mu kreatywności – tym razem aktor zaproponował szalony crossover między filmami Super Mario Galaxy Film oraz Minecraft: Film. Jego ognista wizja już teraz rozgrzewa wyobraźnię fanów obu kultowych światów.

Podczas rozmowy aktor, który wciela się w Bowsera w nadchodzącym filmie o Mario, został zapytany, co zrobiłby z mocą ziejącego ogniem złoczyńcy. Odpowiedź była… bardzo w stylu Blacka. Artysta zażartował, że użyłby ognia do przygotowania lava chicken, jednocześnie improwizując piosenkę i sugerując, że mogłaby ona stać się elementem nietypowego crossovera z uniwersum Minecrafta.

Choć całość była utrzymana w humorystycznym tonie, pomysł szybko przyciągnął uwagę fanów, którzy zaczęli spekulować, czy takie połączenie dwóch gigantycznych marek mogłoby kiedyś dojść do skutku.

Warto przypomnieć, że Minecraft: Film, w którym Black również wystąpił, okazał się ogromnym sukcesem kasowym. Produkcja zarobiła niemal miliard dolarów na całym świecie i zdobyła viralową popularność dzięki widowiskowym scenom i energicznej obsadzie.

Tymczasem Super Mario Galaxy Film, w którym obok Blacka pojawią się m.in. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy i Glen Powell, trafi do kin już 1 kwietnia i zapowiada się jako kolejny wielki hit.

Na tym jednak nie koniec planów aktora – Black zdradził również, że chętnie spróbowałby swoich sił w adaptacji serii Yakuza, żartobliwie apelując do Segi o rolę.

Źrodło: Entertainment Tonight