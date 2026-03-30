"Chirurdzy" nie odpuszczają - powstanie 23. sezon kultowego serialu

Jeden z najdłużej emitowanych seriali w historii stacji ABC szykuje się na kolejny powrót. Kultowa produkcja medyczna Chirurdzy została oficjalnie przedłużona na 23. sezon, co potwierdza jej niezwykłą popularność i trwałość na przestrzeni lat.

Wczytywanie...

Serial, który zadebiutował w 2005 roku, został stworzony przez Shondę Rhimes i od początku śledzi losy lekarzy, stażystów oraz pacjentów w fikcyjnym szpitalu Seattle Grace. Na przestrzeni lat placówka zmieniała swoją nazwę – od Seattle Grace Hospital, przez Seattle Grace Mercy West, aż po Grey Sloan Memorial Hospital.

W obsadzie pojawiło się wielu znanych aktorów, jednak troje z nich pozostaje związanych z serialem od samego początku: Ellen Pompeo, Chandra Wilson oraz James Pickens Jr. Ich obecność stała się jednym z filarów sukcesu produkcji.

Chirurdzy przez lata zdobywali uznanie krytyków oraz widzów, co potwierdzają liczne nagrody i nominacje – w tym aż 38 nominacji do Primetime Emmy Awards. Serial nie tylko utrzymuje wysoką oglądalność w telewizji, ale także cieszy się ogromną popularnością na platformach streamingowych, regularnie zajmując czołowe miejsca w rankingach Netflixa i Hulu.

Dzięki kolejnemu sezonowi umacnia swoją pozycję jako najdłużej emitowany medyczny serial fabularny w amerykańskiej telewizji oraz najdłużej nadawany serial fabularny w historii ABC.

Źrodło: Deadline