Kontrowersyjna historia Jeffrey'a Epsteina w nowym serialu z gwiazdą "Jurassic Park"

Sony Pictures Television pracuje nad nowym serialem opartym na śledztwie dotyczącym Jeffrey’a Epsteina, a w główną rolę wcieli się legenda Hollywood – Laura Dern.

Produkcja bazuje na książce Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story autorstwa Julie K. Brown, dziennikarki Miami Herald, której wieloletnie śledztwo ujawniło skalę przestępczej działalności finansisty.

Serial opisany jest jako wybuchowy portret dziennikarki śledczej, która demaskuje tajny układ między Epsteinem a prokuratorami federalnymi. Produkcja śledzi lata pracy Brown, która zidentyfikowała 80 ofiar, przekonała kluczowe osoby do ujawnienia prawdy i doprowadziła do aresztowania zarówno Epsteina, jak i Ghislaine Maxwell.

Za adaptację książki odpowiada Sharon Hoffman (House of Cards), która wraz z Eileen Myers (Masters of Sex) będzie pełnić funkcję showrunnerki. Hoffman i Dern będą również producentkami wykonawczymi projektu, razem z Adamem McKayem i Kevinem Messickiem. Choć jeszcze nie wskazano stacji, która wyemituje serial, przewiduje się, że Sony znajdzie dla niego odpowiedniego nadawcę, czyniąc go pierwszym fabularnym serialem poświęconym historii Epsteina.

Jeffrey Epstein, który zmarł w 2019 roku, prowadził rozbudowaną sieć handlu ludźmi, w którą byli zamieszani wpływowi ludzie świata polityki i finansów. Jego współpracownica, Ghislaine Maxwell, została skazana na 20 lat więzienia za handel seksualny nieletnimi. Śledztwa ujawniające działalność Epsteina doprowadziły również do przesłuchań i dochodzeń wobec osób publicznych, w tym Andrew Mountbatten-Windsora, wcześniej znanego jako książę Andrzej, a także byłego premiera Norwegii Thorbjörna Jaglanda.

Źrodło: Variety