James Tolkan nie żyje. Aktor znany z "Powrotu do przyszłości" i "Top Gun" miał 94 lata 0

W środę, 26 marca 2026 roku, zmarł James Tolkan, aktor znany z kultowych ról w Powrocie do przyszłości i Top Gun. Miał 94 lata.

Wczytywanie...

Informację o jego odejściu podała oficjalna strona Powrotu do przyszłości, podkreślając imponującą karierę artysty. Tolkan zmarł spokojnie w Saranac Lake w stanie Nowy Jork. Pozostawił żonę, Parmelee Welles.

Tolkan najbardziej znany był jako surowy dyrektor Strickland w trylogii Powrót do przyszłości oraz jako Tom Stinger Jardian w oryginalnym Top Gun z 1986 roku. Po ogłoszeniu jego śmierci, wiele gwiazd Hollywood oddało hołd aktorowi w mediach społecznościowych.

Urodzony 20 czerwca 1931 roku w Calumet, Michigan, Tolkan rozpoczął karierę w telewizji w 1960 roku w serialu ABC Naked City. Zadebiutował w kinie w 1966 roku w filmie The Three Sisters. W ciągu 50 lat pracy w branży zagrał w ponad 70 produkcjach, w tym Serpico, Książę Wielkiego Miasta, Gry wojenne czy Bajer z Bel-Air. Ostatnią jego rolą był występ w dramacie historycznym Bone Tomahawk w reżyserii S. Craiga Zahlera w 2015 roku. Tolkan uczestniczył również w spotkaniu z okazji reunion Powrotu do przyszłości, pozostając aktywnym członkiem fandomu przez lata.

Źrodło: ComingSoon