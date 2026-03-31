Nowe wideo z "The Mandalorian and Grogu" – Pedro Pascal i Grogu w zabawnej interakcji

Do sieci trafił nowy materiał promocyjny filmu Gwiezdne wojny: The Mandalorian and Grogu, który już teraz rozgrzewa fanów uniwersum Star Wars. W klipie pojawiają się gwiazdy produkcji – Pedro Pascal, Sigourney Weaver oraz reżyser Jon Favreau – zdradzając kulisy powstawania filmu i uchylając rąbka tajemnicy na temat relacji głównych bohaterów.

Produkcja, która trafi do kin 22 maja 2026 roku, kontynuuje historię znaną z serialu The Mandalorian, emitowanego na platformie Disney+. Tym razem Din Djarin i Grogu zostają wciągnięci w misję dla Nowej Republiki, mierząc się z imperialnymi watażkami zagrażającymi galaktyce.

Najwięcej emocji wzbudza jednak urocza scena z początku klipu – Pedro Pascal wita Grogu na planie i żartobliwie go łaskocze, pokazując, jak bardzo ich ekranowa relacja ewoluowała. Jak sam przyznaje, więź między bohaterami zaczęła się niechętnie, ale szybko przerodziła się w głęboką relację.

Reżyser Jon Favreau podkreśla, że film pokaże nowy etap tej historii. Grogu nie jest już tylko uroczą postacią – zyskuje coraz większą samodzielność i znaczenie dla fabuły. To już nie tylko Mandalorianin – to Mandalorianin i Grogu – zaznacza twórca.

Z kolei Sigourney Weaver zdradza, że wciela się w oficerkę Nowej Republiki, która potrzebuje godnego zaufania sojusznika. Aktorka z humorem komentuje postać Grogu, nazywając go małym łasuchem, co tylko dodaje lekkości całemu materiałowi.

Favreau przyznaje, że jego celem było odtworzenie emocji, jakie towarzyszyły mu przy pierwszym seansie Gwiezdnych Wojen. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii i klasycznych rozwiązań film ma zapewnić widzom to samo poczucie przygody i ekscytacji.

Jak podsumował Pedro Pascal: praca na planie była najfajniejszym doświadczeniem w jego karierze – niczym przejażdżka po najlepszym parku rozrywki.

Źrodło: Disney