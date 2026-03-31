Negan mógł wyglądać zupełnie inaczej – gwiazda "Daredevila" o krok od roli w "The Walking Dead"

Mało brakowało, a jeden z najbardziej ikonicznych złoczyńców telewizji wyglądałby zupełnie inaczej. Matthew Lillard, dziś znany m.in. z Daredevil: Odrodzenie, ujawnił, że był o włos od zagrania Negana w The Walking Dead – i przez chwilę naprawdę miał już tę rolę.

Wczytywanie...

Aktor zdradził kulisy podczas podcastu, przyznając, że przeszedł kilka etapów castingu i aż trzykrotnie wracał na kolejne przesłuchania. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie on wcieli się w bezwzględnego przywódcę, aż do dramatycznego zwrotu akcji.

Twórca serialu Frank Darabont powiedział mu później wprost: przez około 10 minut rola należała do niego. Wtedy jednak agenci Jeffreya Dean Morgana potwierdzili jego udział – i decyzja natychmiast się zmieniła.

Lillard nie ukrywa, że jego wersja Negana byłaby zupełnie inna. Zamiast surowej, dominującej charyzmy, jaką wniósł Morgan, postawiłby na bardziej nieprzewidywalne, mroczne poczucie humoru. On był bardzo męski i badass. Ja byłbym bardziej złowieszczy i zabawny – przyznał aktor.

Choć utrata roli była bolesna, Lillard doskonale zdaje sobie sprawę z jej znaczenia. Jak sam zauważył, postać Negana stała się popkulturową ikoną, a kreacja Morgana przeszła do historii seriali. Na każdym konwencie widzisz dziesięciu Neganów – dodał.

The Walking Dead zadebiutowało w 2010 roku i przez 11 sezonów budowało ogromną bazę fanów. Dla Lillarda ta rola mogła oznaczać zupełnie inną ścieżkę kariery – być może nawet kolejną dekadę pracy w jednym z największych hitów telewizji.

Źrodło: ComingSoon