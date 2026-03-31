Pierwsze spojrzenie na ojca Kary Zor-El – "Supergirl" odkrywa nowe tajemnice

Nowe materiały z filmu Supergirl rzucają światło na przeszłość jednej z najważniejszych bohaterek DC Comics. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie przedstawiające Davida Krumholtza jako Zor-Ela – ojca Kary Zor-El, w którą wciela się Milly Alcock.

To ważny krok w rozbudowie filmowego uniwersum, ponieważ produkcja po raz pierwszy tak wyraźnie skupi się na rodzinnych korzeniach Supergirl. Obok Krumholtza zobaczymy także Emily Beecham jako Alurę In-Ze, matkę Kary.

Reżyser Craig Gillespie nie kryje entuzjazmu wobec obsady. Jak podkreśla, Krumholtz idealnie pasował do roli nie tylko dzięki talentowi, ale też swojej pasji do komiksów. Jednocześnie zdradził, że praca na planie była wyjątkowo wymagająca – aktorzy musieli nauczyć się nowych, fikcyjnych języków, a niektóre sceny zawierały długie dialogi prowadzone właśnie w nich.

Film zabierze widzów w międzyplanetarną podróż – według twórcy pojawi się nawet dziewięć różnych światów, z których każdy będzie miał własną kulturę i język. To zapowiada znacznie bardziej epicką i rozbudowaną historię niż wcześniejsze adaptacje.

W centrum fabuły znajdzie się relacja Kary z młodą kosmitką Ruthye, graną przez Eve Ridley. Razem wyruszą w niebezpieczną misję przeciwko złoczyńcy Kremowi, w którego wciela się Matthias Schoenaerts. Historia nie będzie jednak opierać się wyłącznie na widowiskowej akcji. Kluczowym motywem stanie się osobista tragedia bohaterki – jej wierny pies Krypto zostaje otruty, co nadaje całej opowieści emocjonalny ciężar i poczucie pilnej misji.

Premiera Supergirl zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Entertainment Weekly