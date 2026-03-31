Zendaya znika z radarów? Gwiazda planuje przerwę po wielkich premierach

Rok 2026 zapowiada się jako absolutny przełom w karierze Zendayi. Aktorka pojawi się w kilku największych produkcjach Hollywood, ale jednocześnie już teraz zapowiada… zniknięcie z życia publicznego.

Nadchodzące miesiące będą dla gwiazdy niezwykle intensywne. Na ekranach zobaczymy ją w takich projektach jak Odyseja, Diuna: Część trzecia czy kolejnym filmie z uniwersum Marvel Cinematic Universe. To jednak nie wszystko — Zendaya wróci także do telewizji w nowym sezonie Euforii.

Choć dla fanów brzmi to jak spełnienie marzeń, sama aktorka przyznaje, że tak ogromna obecność w mediach ma swoją cenę. W rozmowie podkreśliła, że obawia się przesytu swoją osobą i chce uniknąć sytuacji, w której widzowie poczują się nią zmęczeni.

Mam nadzieję, że się mną nie zmęczycie w tym roku, bo powiem wam jedno — potem znikam na jakiś czas. Będę musiała trochę się ukryć — powiedziała

To wyraźny sygnał, że po serii premier aktorka chce odpocząć od blasku fleszy i ciągłej obecności w mediach.

Maraton premier

Rok Zendayi rozpocznie się filmem The Drama w reżyserii Kristoffera Borgli, gdzie partneruje jej Robert Pattinson. Produkcja trafi do kin już 3 kwietnia.

Zaledwie kilka dni później, 12 kwietnia, widzowie zobaczą ją ponownie jako Rue w trzecim sezonie Euforii. Następnie przyjdzie czas na epicką Odyseję od Christophera Nolana, a potem powrót do świata Marvela — u boku Toma Hollanda w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień, którego premiera zaplanowana jest na 31 lipca. Na zakończenie roku aktorka pojawi się jeszcze w widowiskowym dziele Diuna: Część trzecia.

Źrodło: Fandango