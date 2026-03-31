"Supergirl" nadlatuje! Nowy trailer i świeże spojrzenie na bohaterkę DCU

Do sieci trafił długo wyczekiwany nowy zwiastun filmu Supergirl, zapowiadający jedno z najważniejszych widowisk nowego DCU. Produkcja studiów DC Studios oraz Warner Bros. Pictures zadebiutuje w kinach – także w formacie IMAX – już latem 2026 roku.

Wczytywanie...

Za reżyserię odpowiada Craig Gillespie, a w roli głównej wystąpi Milly Alcock jako Kara Zor-El, którą widzowie mogli już zobaczyć pod koniec filmu Superman w reżyserii Jamesa Gunna.

Nowy trailer zdradza, że historia rozpoczyna się od pozornie beztroskiej podróży Supergirl poza Ziemię, gdzie bohaterka chce uczcić swoje 21. urodziny. Szybko jednak pojawiają się kłopoty, które zmieniają jej wyprawę w niebezpieczną misję zemsty. Na drodze Kary staje bezwzględny przeciwnik – Krem z Żółtych Wzgórz, w którego wciela się Matthias Schoenaerts. Kluczową rolę odgrywa także młoda Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), która wciąga Supergirl w osobistą i emocjonalną historię odwetu.

W obsadzie znaleźli się również: David Krumholtz jako Zor-El, Emily Beecham jako Alura In-Ze, Jason Momoa jako Lobo oraz Ferdinand Kingsley jako Elias Knoll.

Z oficjalnego opisu wynika, że Kara zostaje zmuszona do współpracy z nieoczywistym sojusznikiem, a ich wspólna podróż przez kosmos stanie się epicką opowieścią o zemście i sprawiedliwości.

Film bazuje na miniserii Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i Bilquisa Evely’ego. Historia przedstawia bardziej złożone, emocjonalne oblicze bohaterki, która zmaga się z poczuciem braku celu i cieniem sławy Supermana.

Supergirl trafi do kin 26 czerwca 2026 roku

Źrodło: ComingSoon