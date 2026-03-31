Netflix ujawnia datę premiery 2. sezonu "Awatar: Ostatni władca wiatru"

Platforma Netflix oficjalnie ujawniła datę premiery długo wyczekiwanego drugiego sezonu aktorskiego serialu Awatar: Ostatni władca wiatru. Kontynuacja historii Aanga zadebiutuje 25 czerwca 2026 roku, a wraz z ogłoszeniem pokazano także materiały zza kulis oraz nowy plakat.

Serial opowiada o młodym Avatarze – Aangu – który musi opanować cztery żywioły: wodę, ziemię, ogień i powietrze, aby przywrócić równowagę w świecie zagrożonym przez Naród Ognia. Twórcy zapowiadają, że drugi sezon będzie znacznie bardziej intensywny. Odtwórca roli Zuko, Dallas Liu, podkreśla w materiale promocyjnym:

W głównych rolach powrócą: Gordon Cormier jako Aang, Kiawentiio jako Katara, Ian Ousley jako Sokka oraz wspominany Dallas Liu jako Zuko, a także Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh) oraz Daniel Dae Kim (Ognisty Władca Ozai).

Jedną z największych atrakcji nowych odcinków będzie debiut Toph – mistrzyni magii ziemi, w którą wcieli się Miya Cech. Do obsady dołączają także m.in. Chin Han, Hoa Xuande oraz Justin Chien.

Fabuła 2. sezonu rozpoczyna się po zwycięstwie w Plemieniu Wody Północy. Aang, Katara i Sokka wyruszają w niebezpieczną podróż do Ba Sing Se, by przekonać Króla Ziemi do wsparcia w walce przeciwko potężnemu Ozaiowi. To właśnie tam Aang spotka Toph i rozpocznie naukę magii ziemi.

Plakat Awatar: Ostatni władca wiatru

Źrodło: Netflix