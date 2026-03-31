Nowy zwiastun "Władcy Wszechświata" zapowiada epickie widowisko

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu Władcy Wszechświata, który zapowiada wielki powrót kultowej serii na kinowe ekrany. Produkcja od Amazon MGM Studios i Mattel Studios zadebiutuje w kinach już 5 czerwca 2026 roku.

Wczytywanie...

Za kamerą stanął Travis Knight, znany z takich produkcji jak Kubo i dwie struny czy Bumblebee. W roli głównej zobaczymy Nicholasa Galitzine jako księcia Adama, który musi odkryć swoje przeznaczenie jako potężny He-Man.

Zwiastun zdradza, że historia rozpoczyna się po latach rozłąki bohatera z jego ojczyzną. Po 15 latach książę Adam wraca na Eternię, gdzie zastaje świat pogrążony w chaosie i rządzony przez bezwzględnego Skeletora, w którego wciela się Jared Leto. Aby ocalić rodzinę i cały wszechświat, Adam musi sięgnąć po legendarny Miecz Mocy i zaakceptować swoje przeznaczenie. W walce wspierają go wierni sojusznicy — Teela (Camila Mendes) oraz Duncan, znany jako Man-At-Arms (Idris Elba).

Film przyciąga uwagę bogatą obsadą, w której znaleźli się również: Alison Brie jako Evil-Lyn, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, James Purefoy jako król Randor oraz Charlotte Riley jako królowa Marlena.

Na ekranie pojawią się także inne dobrze znane postacie z uniwersum, w tym Trap Jaw, Tri-Klops czy Goat Man.

Źrodło: ComingSoon