Zagubieni w nieskończonym labiryncie - "Backrooms" z przerażającym zwiastunem 0

Studio A24 opublikowało kolejny zwiastun filmu Backrooms. Bez wyjścia — produkcji inspirowanej internetowym fenomenem, który od lat budzi niepokój użytkowników sieci.

W rolach głównych występują Renate Reinsve oraz Chiwetel Ejiofor, a reżyserem jest Kane Parsons. Premiera kinowa została zaplanowana na 29 maja 2026 roku.

Zwiastun wprowadza widzów w pozornie zwyczajną przestrzeń — magazyn meblowy, w którym bohater grany przez Ejiofora odkrywa dziwne przejście prowadzące do czegoś znacznie bardziej niepokojącego. Za nim kryje się nieskończony labirynt identycznych pomieszczeń, tworzących surrealistyczną i klaustrofobiczną rzeczywistość.

Gdy próbuje przekonać swoją bohaterkę graną przez Reinsve, spotyka się z niedowierzaniem. Sytuacja szybko eskaluje — do eksploracji tajemniczego miejsca dołączają kolejne osoby, a gdy część z nich znika bez śladu, napięcie sięga zenitu. Finał zwiastuna sugeruje, że bohaterka Reinsve sama zdecyduje się wkroczyć do przerażającego świata Backrooms.

Backrooms wywodzi się z popularnej creepypasty opublikowanej na 4chan, która szybko zdobyła ogromną popularność także na Reddit. Koncepcja opiera się na idei błędnych przestrzeni rzeczywistości — miejsc, do których można przypadkowo trafić i z których nie ma łatwej ucieczki. Charakterystyczne żółtawe ściany, nieskończone korytarze i migoczące światło jarzeniówek tworzą atmosferę ciągłego zagrożenia. Co gorsza, według legend, Backrooms nie są puste — czają się tam nieznane, niebezpieczne istoty.

Popularność motywu eksplodowała po viralowych filmach na YouTube, które przyciągnęły miliony widzów i wprowadziły Backrooms do popkultury mainstreamowej.

Obok głównych gwiazd w filmie występują także Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell oraz Avan Jogia.

Za scenariusz odpowiadają Will Soodik i Roberto Patino, a produkcją zajmują się m.in. James Wan oraz Michael Clear z wytwórni Atomic Monster.

Źrodło: Bloody-disgusting