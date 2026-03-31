Scorsese i Spielberg prezentują "Cape Fear" - gwiazdorski remake z pierwszym teaserem

Platforma Apple TV+ zaprezentowała pierwszy teaser serialu Cape Fear — nowej interpretacji kultowego thrillera z 1991 roku w reżyserii Martina Scorsese. Produkcja zadebiutuje już 5 czerwca 2026 roku z dwoma pierwszymi odcinkami, a kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do finału zaplanowanego na 31 lipca.

Zwiastun przedstawia z pozoru idealne życie małżeństwa prawników — Anny i Toma Bowdenów. W role główne wcielają się Amy Adams oraz Javier Bardem. Ich spokojna codzienność zostaje brutalnie zakłócona, gdy na wolność wychodzi Max Cad — niebezpieczny przestępca, którego sami doprowadzili za kratki. Mężczyzna, kierowany żądzą zemsty, wraca, by zniszczyć ich życie. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z bezwzględnym przeciwnikiem, ale także z konsekwencjami własnych decyzji z przeszłości.

Serial przyciąga uwagę imponującą obsadą. Oprócz Adams i Bardema, na ekranie pojawią się także: Patrick Wilson, Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles oraz CCH Pounder.

Za projekt odpowiada showrunner Nick Antosca, który pełni także funkcję producenta wykonawczego razem ze Stevenem Spielbergiem, Scorsese oraz głównymi gwiazdami serialu.

Nowy Przylądek strachu bazuje nie tylko na filmie z 1991 roku, ale także na powieści The Executioners autorstwa Johna D. MacDonalda.

Źrodło: Deadline