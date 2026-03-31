Nowa gwiazda dołączyła do obsady "Toy Story 5"

Pixar Animation Studios i Walt Disney Pictures szykują wielki powrót zabawek do kin tego lata. Obsada głosowa Toy Story 5, piątej część kultowej serii, w reżyserii Andrew Stantona, poszerzyła się o kolejne nazwisko.

Wczytywanie...

Do obsady dołączyła Krys Marshall, znana z roli Nicole Robinson w serialu Paradise. Aktorka wcieli się w dorosłą bohaterkę, która zmierzy się z nowym hobby swojego dziecka w starciu "Toys vs. Tech". Szczegóły dotyczące postaci wciąż pozostają tajemnicą.

Opis fabuły Toy Story 5 zdradza: Zabawki wracają w Disney i Pixar’s Toy Story 5, a tym razem spotykają technologię. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy będą musieli stawić czoła temu, co dziś fascynuje dzieci… elektroniką!

Dodajmy także, że film współreżyseruje McKenna Harris. Obsada ponownie przywróci kultowe głosy Toma Hanksa i Tima Allena jako Woody’ego i Buzza Astrala. Towarzyszą im między innymi Joan Cusack (Jessie), Greta Lee (Lilypad), Conan O’Brien (Smarty Pants), Tony Hale (Forky), Craig Robinson (Atlas), czy Keanu Reeves (Duke Caboom).

Premiera Toy Story 5 w kinach zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Deadline