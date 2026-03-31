Nowy horror Eli Rotha o morderczym lodziarzu z datą premiery i pierwszym plakatem

Czy powinniśmy się bać tej ciężarówki z lodami? Wszystko wskazuje na to, że tak. Eli Roth po udanej Nocy Dziękczynienia powraca do gatunku horroru z filmem Ice Cream Man. W sieci pojawił się pierwszy plakat promujący produkcję, który ujawnia również jej datę premiery.

Na zaprezentowanej grafice widzimy tył ciężarówki z lodami, na której wielkimi literami widnieje ostrzegający napis "Uważaj na dzieci". W szybie mamy czyjś cień i dłoń, a spod drzwi wylewa się coś co do złudzenia przypomina krew… Na drzwiach jest zaś data premiery.

Ice Cream Man wejdzie do kin 7 sierpnia 2026 roku. Jest to także polska data debiutu horroru, który na nasze kina wprowadzi Kino Świat.

Film opowie o idyllicznym, sennym, letnim miasteczku, które pogrąży się w szaleństwie, po tym, gdy pewien cukiernik zaczyna serwować okolicznym dzieciom słodkie przysmaki. Zjedzenie ich ma przerażające skutki.

W filmie wystąpią Ari Millen w tytułowej roli, Benjamin Byron Davis, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Kiori Mirza Waldman i Charlie Zeltzer, a także gwiazdy Nocy Dziękczynienia: Shiloh O'Reilly, Karen Cliche i Charlie Storey. Obsadę uzupełnia Roth, który pełni także funkcję reżysera i producenta.

Źrodło: ComingSoon