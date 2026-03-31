Koniec zdjęć do "Jumanji 3". Gwiazda serii prezentuje kilka ujęć z filmu 0

Dwayne Johnson, jeden z głównych aktorów nowej serii Jumanji ogłosił koniec prac na planie trzeciego filmu. Prace produkcyjne trwały nieco ponad 4 miesiące.

Aktor w informującym, ale i poruszającym wpisie na Instagramie zamieścił kilka fotek z planu, które choć niewielki, ale zawsze dają jakiś pogląd na to czego spodziewać możemy się po filmie.

Johnson podziękował reżyserowi, obsadzie oraz odniósł się do Robina Williamsa, aktora odgrywającego główną rolę w pierwszym filmie Jumanji z 1995 roku [nowa trylogia to jej reboot – przyp. red.] Oddał on hołd słynnemu aktorowi oraz wyraził zaszczyt za możliwość grania w "jego duchu".

Na opublikowanych fotografiach widzimy aktorów, którzy wcielają się w postacie z gry, ale nie znajdują się już w dżungli, a w współczesnej bądź z niedalekiej przyszłości, metropolii. Tak duża ilość podobnych ujęć prawdopodobnie potwierdza przeniesienie akcji do świata rzeczywistego, co po raz pierwszy zasugerowane zostało przez zdjęcie zaprezentowane na początku prac na planie. Oficjalnie jednak żadne szczegóły fabularne nie zostały ujawnione.

W nowej odsłonie powróci dobrze znana obsada, w tym Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas oraz Awkwafina. Na ekranie ponownie zobaczymy także legendę kina Danny'ego DeVito. Do projektu dołączyły również nowe twarze, m.in. Brittany O'Grady i Burn Gorman. Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan, który współtworzył scenariusz wraz z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem.

Jumanji 3 trafi na kinowe ekrany 25 grudnia 2026 roku.

Źrodło: Instagram