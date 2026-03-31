Ghostface wraca - "Krzyk 8" piszą twórczynie hitowego serialu

Fani slasherów mogą szykować się na kolejny rozdział kultowej serii. Jak donosi branżowy serwis, Spyglass Media Group oficjalnie rozpoczęło prace nad Krzykiem 8. Ogłoszono również kto napisze scenariusz.

Za skrypt odpowiadają Lilla Zuckerman i Nora Zuckerman. To duet dobrze znany fanom telewizji, który w ostatnich latach pracował przy takich produkcjach jak Poker Face, W garniturach czy Agenci T.A.R.C.Z.Y..

Choć ich najnowszy projekt – pilot Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale – nie został zamówiony przez Hulu, siostry wciąż pozostają jednymi z ciekawszych głosów w gatunku. Teraz mają szansę tchnąć nowe życie w jedną z najbardziej rozpoznawalnych horrorowych marek.

Informacja o Krzyku 8 pojawia się w momencie, gdy Krzyk 7 zadebiutował w dystrybucji cyfrowej, po przekroczeniu imponującego wyniku 200 milionów dolarów w światowym box office. Tym samym cała franczyza osiągnęła status miliardowej serii.

Nie obyło się jednak bez mieszanych reakcji. Krytycy zwracali uwagę, że choć film dostarcza solidnej dawki napięcia, jego finał pozostawia sporo do życzenia. Dodatkowo reżyser i scenarzysta Kevin Williamson potwierdził, że nie planuje powrotu przy kolejnej części.

Źrodło: Bloody-disgusting