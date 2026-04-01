"Nie patrz w dół 2" nadchodzi – czy sequel przebije sukces pierwszej części? Znamy datę premiery

Wczytywanie...

Za kamerą stanęli Michael Spierig i Peter Spierig, znani z Przeznaczenia i Piła: Dziedzictwo. Scenariusz przygotowali twórcy oryginału — Scott Mann oraz Jonathan Frank.

Przytłoczona śmiercią swojej siostry Hunter, Jax (Harriet Slater) nawiązuje kontakt z Luce (Arsema Thomas), nieustraszoną przyjaciółką Hunter. Aby stanąć na nogi, próbują pokonać niesławną trasę z desek na górze Kwan w Tajlandii. Po tym, jak nagłe osuwisko skalne pozostawia ich na kruchej desce na wysokości 3000 stóp w powietrzu, Jax musi stawić czoła swoim najgłębszym lękom i walczyć o przetrwanie, aby znaleźć wyjście z tej mrożącej krew w żyłach sytuacji i przetrwać.

Twórcy zapowiadają jeszcze większe napięcie i bardziej złożonych bohaterów, zachowując przy tym klaustrofobiczny klimat oryginału. Co więcej, projekt rozwija się błyskawicznie — Nie patrz w dół 3 już otrzymał zielone światło, a za reżyserię ponownie odpowie Mann.

Źrodło: Bloody-disgusting