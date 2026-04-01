Wojna nadchodzi! Nowy teaser "The Boys" zapowiada starcie Butchera z Homelanderem 0

Platforma Prime Video właśnie wypuściła nowy teaser 5. sezonu The Boys – i wszystko wskazuje na to, że widzów czeka najbardziej bezlitosna odsłona w historii serialu.

Krótka zapowiedź zatytułowana One Week pokazuje zupełnie nowe sceny, w tym moment, w którym Homelander budzi swojego biologicznego ojca, Soldier Boya. Ich wspólny cel? Wytropienie i zniszczenie Billy’ego Butchera. W jednej z najbardziej szokujących scen Soldier Boy używa swojej niszczycielskiej mocy przeciwko Butcherowi, uderzając w jego przerażające mutacje.

Finałowy sezon przenosi widzów do świata, w którym Homelander praktycznie rządzi planetą. Jego nieobliczalne decyzje kształtują rzeczywistość, a bohaterowie, których znamy, trafiają do obozu przypominającego dystopijny Freedom Camp. Hughie, Mother’s Milk i Frenchie zostają uwięzieni, podczas gdy Annie January próbuje zorganizować ruch oporu przeciwko dominacji Supów.

Tymczasem Butcher powraca – bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Jak ujawnił showrunner Eric Kripke, bohater całkowicie porzuci swoją ludzką stronę. On zaakceptował, że jest potworem – zdradza twórca. Co więcej, Butcher nie ma już wizji swojej zmarłej żony, które wcześniej powstrzymywały go przed przekroczeniem granicy.

Premiera piątego, finałowego sezonu The Boys już 8 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: PrimeVideo