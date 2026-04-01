Darth Maul powraca! Mroczna zemsta w zwiastunie nowej produkcji z uniwersum "Gwiezdnych wojen"

Fani uniwersum Star Wars mają powody do ekscytacji — Lucasfilm zaprezentowało zupełnie nowe wideo z nadchodzącego serialu animowanego Gwiezdne wojny: Maul – Mistrz cienia, który skupi się na jednej z najbardziej ikonicznych postaci ciemnej strony Mocy.

Wczytywanie...

Premiera produkcji zaplanowana jest na 6 kwietnia na Disney+, gdzie widzowie od razu otrzymają dwa pierwsze odcinki. Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień, a finał sezonu zadebiutuje symbolicznie 4 maja — w dniu święta fanów Star Wars.

Akcja serialu rozgrywa się po wydarzeniach z Gwiezdne Wojny: Wojny klonów i pokazuje Maula próbującego odbudować swoje przestępcze imperium na planecie pozostającej poza wpływami Imperium. Na jego drodze staje jednak młody, rozczarowany Padawan Jedi — potencjalny uczeń, który może pomóc mu w realizacji obsesyjnego planu zemsty.

Nowy materiał rzuca światło na konsekwencje porażki Maula z rąk Obi-Wan Kenobiego. Po tym wydarzeniu Sith zostaje odsunięty na bok, a jego miejsce zajmuje Hrabia Dooku — co tylko podsyca jego gniew wobec Imperium. Zwiastun podkreśla brutalną determinację bohatera oraz zapowiada dynamiczne sceny akcji, które mają być jednym z filarów serialu.

W roli Maula ponownie usłyszymy Sama Witwera. Za projekt odpowiada Dave Filoni, twórca wielu cenionych produkcji ze świata Star Wars, bazujących na postaciach stworzonych przez George'a Lucasa.

Źrodło: Disney