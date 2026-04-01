Brad Pitt z ogromną gażą za film "The Adventures of Cliff Booth". Projekt powstaje dla Netflix 1

Już od jakiegoś czasu dla Netflix powstaje The Adventures of Cliff Booth, film będący historią osadzoną w świecie Pewnego razu… w Hollywood. Ujawniono ogromne wynagrodzenie Brada Pitta oraz innych osób wysoko zaangażowanych w produkcję. Kwoty są zaskakujące.

Brad Pitt ma otrzymać aż 40 milionów dolarów za zagranie i produkcję filmu. Będzie to najwyższa wypłata w karierze hollywoodzkiego aktora. Podobno zarobił on 30 milionów dolarów, grając Sonny’ego Hayesa w F1: Film, a za rolę w Samotnych wilkach Pitt i George Clooney mieli otrzymać od 35 do 45 milionów dolarów każdy. Jednak Clooney później zaprzeczył tej liczbie. Pitt nie odniósł się do tej informacji.

Brad Pitt nie jest jedynym, który otrzyma ośmiocyfrową pensję za The Adventures of Cliff Booth. David Fincher, który ma wyłączne partnerstwo z Netflixem, otrzyma 20 milionów dolarów na reżyserię filmu. Do tego Quentin Tarantino, który wyreżyserował Pewnego razu… w Hollywood otrzymać ma ponad 20 milionów dolarów za filmu według swojego scenariusza. Tarantino jest bowiem jednym z nielicznych reżyserów, którzy zachowują własność swoich projektów.

Przy tak ogromnych pensjach Pitta, Finchera i Tarantino, nic więc dziwnego, że budżet filmu oscyluje w granicach aż 200 milionów dolarów.

Fabuła skupi się na postaci Cliffa Bootha, granego ponownie przez Brada Pitta. Akcja ma toczyć się kilka lat po wydarzeniach z filmu Quentina Tarantino. Były kaskader i dubler Ricka Daltona pracuje teraz jako hollywoodzki "fixer", czyli osoba zajmująca się rozwiązywaniem problemów ludzi z branży.

Poza Pittem, w obsadzie The Adventures of Cliff Booth znajdują się Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Timothy Olyphant, JB Tadena, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian i Scott Caan.

Film ma trafić do kin i na platformę Netflix w 2026 roku. Jego dokładna data premiery nie została jeszcze podana.

Źrodło: ComingSoon