Anne Hathaway jako "Mother Mary" w zwiastunie filmu Davida Lowery 0

Wczytywanie... kadr z filmu "Mother Mary"

Lowery napisał, wyreżyserował i produkuje film. Jack Antonoff i Charli XCX napisali i wyprodukowali oryginalne piosenki do filmu. Obsadę Mother Mary uzupełniają Michaela Coel jako Sam, Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Isaura Barbé-Brown, Alba Baptista, Sian Clifford i FKA Twigs.

Mother Mary opowie historię globalnej gwiazdy pop stojącej w obliczu kryzysu egzystencjalnego. Tytułowa Mother Mary to megagwiazda – olśniewająca i niezrównana osobowość sceniczna, a jednocześnie wyczerpana i samotna za kulisami. Przytłoczona wyczekiwanym powrotem na scenę, szuka schronienia u Sam, swojej byłej przyjaciółki i współpracowniczki, projektantki mody, która pomogła ukształtować kultowy styl Mother Mary na początku jej kariery. Kobiety są skłócone. Ich dość skomplikowana relacja z czasem prowadzi do wielkiego chaosu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film w USA zadebiutuje 17 kwietnia 2026 roku. Jeśli chodzi o jego polską premierę, to na razie niestety na ten temat nie posiadamy żadnych informacji. Jeśli tylko znajdzie się jego krajowy dystrybutor to niezwłocznie Was o tym poinformujemy.

Źrodło: A24