Lista nominowanych do antynagród Węże 2026. "Friz & Wersow" i "Putin" na czele
Popkulturowa Akademia Wszystkiego ogłosiła piętnastą już edycję antynagród filmowych Węże. Rok 2025 w polskim kinie był rokiem przemian. Do kamer i stołów montażowych dobrali się internetowi influencerzy (co zaowocowało u nas zupełnie nową kategorią), a ich fani ruszyli do kin. Na ich produkcje oczywiście mocno odpowiedzieli doświadczeni twórcy ekranowych knotów oferując w kinach i streamingu filmy równie błahe i nieudolne.
Najwięcej nominacji w tym roku (aż 9) zdobył film zasadniczo niefabularny pt. Friz & Wersow. Miłość w czasach online. O jedną mniej otrzymało najnowsze dzieło najbardziej utytułowanego twórcy w historii Węży, Patryka Vegi – film Putin. Po 7 nominacji zdobyły 100 dni do matury i Kleks i wynalazek Filipa Golarza.
Członkowie Popkulturalnej Akademii Wszystkiego zrzeszającej osoby aktywnie zajmujące się kulturą (zarówno profesjonalnie jak i amatorsko) jak co roku pochylili się na dorobkiem polskich twórców filmowych i spróbowali podsumować ich największe porażki.
Poniżej prezentujemy pełną listę tegorocznych nominacji
WIELKI WĄŻ:
- 100 dni do matury (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) – za stworzenie filmu o maturzystach z myślą o widzach, którzy nawet nie aspirują do egzaminu dojrzałości.
- Friz & Wersow. Miłość w czasach online (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) – za dzieło, które w przyszłości będzie stawiane w jednym rzędzie z „Opisem obyczajów” Kitowicza.
- Kleks i wynalazek Filipa Golarza (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) – za konsekwentne niszczenie wizerunku Jana Brzechwy i jego najwybitniejszego dzieła.
- Nieprzyjaciel (reżyseria Michał Krzywicki, producenci Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński) – za interesującą ekranizację angielskiego skrótowca „WTF”.
- Putin (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) – za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.
NAJGORSZA REŻYSERIA:
- Maciej Kawulski – Kleks i wynalazek Filipa Golarza
- Krystian Kuczkowski – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
- Krystian Kuczkowski – Jesteśmy Żugajkami
- Michał Tylka – Wujek Foliarz
- Patryk Vega – Putin
NAJGORSZY SCENARIUSZ:
- Krzysztof Gureczny, Agnieszka Kruk – Kleks i wynalazek Filipa Golarza
- Michał Krzywicki, Krzysztof Pacewicz, Sczepan Różalski – Nieprzyjaciel
- Krystian Kuczkowski – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
- Agnieszka Porzezińska, Iwona Strzałka – Misie
- Patryk Vega – Putin
- Łukasz Zdanowski – 100 dni do matury
NAJGORSZA ROLA MĘSKA:
- Mikołaj Kubacki - Wujek Foliarz
- Mikołaj Roznerski – Piernikowe serce
- Sławomir Sobala – Putin
- Sebastian Stankiewicz – Kleks i wynalazek Filipa Golarza
- Karol “Friz” Wiśniewski – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:
- Barbara Kurdej-Szatan – “Piernikowe serce
- Joanna Opozda – Nieprzyjaciel
- Morgane Polański – Skarbek
- Weronika “Wersow” Sowa – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
- Kamila Urzędowska – Ministranci
NAJGORSZY DUET:
- Friz i Wersow – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
- Tomasz Karolak i Maciej Stuhr – Planeta Singli 4: Wyspa
- Małgorzata Mikołajczak i Krzysztof Zalewski – Misie
- Putin i duch chłopca – Putin
- Putin i pielucha – Putin
WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:
- Małgorzata Foremniak – 100 dni do matury
- Jacek Koman – 100 dni do matury
- Tomasz Kot – Kleks i wynalazek Filipa Golarza
- Maciej Stuhr – Planeta Singli 4: Wyspa
- Robert Więckiewicz – Vinci 2
NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:
- Kleks i wynalazek Filipa Golarza (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)
- Piep*zyć Mickiewicza 2 (reżyseria Sara Bustamante-Drozdek, producenci Tadeusz Lampka, Stanisław Szymański)
- Planeta Singli 4: Wyspa (reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński, producent Radosław Drabik)
- Uwierz w Mikołaja 2 (reżyseria Anna Wieczur, producenci Tadeusz Lampka, Magdalena Nalepa)
- Vinci 2 (reżyseria Juliusz Machulski, producent Zbigniew Domagalski)
NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI:
- 100 dni do matury (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka)
- Friz & Wersow. Miłość w czasach online (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)
- Jesteśmy Żugajkami (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Małgorzata Kuczkowska, Karolina Kuczkowska)
- Loterie influencerów. Genialny biznes czy przekręt? (reżyseria Krystian Kuczkowski, producent Krystian Kuczkowski)
NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:
- Dron w ministerstwie – 100 dni do matury
- Friz “metaforujący” tekst swojej ślubnej piosenki – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
- Kropla krwi Jezusa zapładniająca Maryję w tunelu czasoprzestrzennym – Ja jestem Niepokalane Poczęcie
- Bartłomiej Topa wyrzygujący szatana po połknięciu czarnego plemnika – Martwi przed świtem
- Putin w pielusze – Putin
EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:
- Zaświaty – Misie
- Wybuch bomby w samochodzie – Nieprzyjaciel
- Putin – Putin
- Utopiec – Skarbek i tajemnica magicznego sreberka
- Celownik na papieżu – Zamach na papieża
NAJGORSZY TELEDYSK
- “Przestrzeń” Trzech Króli – “100 dni do matury”
- “Na zawsze” Friz & Wersow – “Friz & Wersow. Miłość w czasach online”
- “Twój głos” Roxie Węgiel – ““Piep*zyć Mickiewicza 2”
- “Płomień” Sound’n’Grace – “Piernikowe serce”
- “Wesel się świecie” Golec uOrkiestra – “Uwierz w Mikołaja 2”
NAJGORSZY PLAKAT:
- Ja jestem Niepokalane Poczęcie (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat – Media)
- Kleks i wynalazek Filipa Golarza (prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski; dystr. Next Film)
- Piernikowe serce (prod. Krzysztof Łączak, Katarzyna Staszczyk; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)
- Skarbek i tajemnica magicznego sreberka (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)
- Vinci 2 (prod. Zbigniew Domagalski; dystr. Warner Bros. Poland)
NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:
- Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka – org. “Buffalo Kids” (dystr. Best Film)
- Freddy. Pudel nie z tej zmieni – org. “200% Wolf” (dystr. Monolith Film)
- Left-Handed Girl. To była ręka… diabła! – org. “Zuo pie zi nvhai” (dystr. So FILMS)
- Noc w Zoo – org. “Night of the Zoopocalypse” (dystr. M2 Films)
- Szybcy i sprytni – org. “Falcon Express” (dystr. Monolith Films)
Multinominacje dla filmów:
“Friz & Wersow. Miłość w czasach online” 9
“Putin” 8
“100 dni do matury” 7
“Kleks i wynalazek Filipa Golarza” 7
“Nieprzyjaciel” 4
“Piernikowe serce” 4
“Misie” 3
“Planeta Singli 4: Wyspa” 3
“Vinci 2” 3
“Ja jestem Niepokalane Poczęcie” 2
“Jesteśmy Żugajkami” 2
“Piep*zyć Mickiewicza 2” 2
“Skarbek i tajemnica magicznego jeziora” 2
“Uwierz w Mikołaja 2” 2
“Wujek Foliarz” 2
Tegoroczne uroczyste ogłoszenie werdyktu odbędzie się we współpracy z ogólnopolskim, kultowym cyklem filmów tak złych, że aż dobrych – Najlepsze z Najgorszych. Gala odbędzie się 16 kwietnia w Kinotece, gdzie będzie można dowiedzieć się kto wygrał. A może nawet spotkać zwycięzców i nominowanych. Po uroczystości i krótkiej przerwie nastąpią w ramach cyklu Najlepsze z Najgorszych pokazy filmu „Serce gór”. To niezapomniane dzieło polskich twórców w reż. Rafała M. Lipki pochodzi z 2004 r. i tylko dlatego nie miało szans wziąć udziału w Wężach. Wspólnie z organizatorami cyklu uznaliśmy jednak, że idealnie połączy te dwa światy – Węże i Najlepsze z Najgorszych.
Źrodło: facebook.com/nagrodyweze
Bez większych zaskoczeń w tym roku może oprócz tej jednej nominacji "Ministrantów".