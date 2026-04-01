Lista nominowanych do antynagród Węże 2026. "Friz & Wersow" i "Putin" na czele

Popkulturowa Akademia Wszystkiego ogłosiła piętnastą już edycję antynagród filmowych Węże. Rok 2025 w polskim kinie był rokiem przemian. Do kamer i stołów montażowych dobrali się internetowi influencerzy (co zaowocowało u nas zupełnie nową kategorią), a ich fani ruszyli do kin. Na ich produkcje oczywiście mocno odpowiedzieli doświadczeni twórcy ekranowych knotów oferując w kinach i streamingu filmy równie błahe i nieudolne.

Najwięcej nominacji w tym roku (aż 9) zdobył film zasadniczo niefabularny pt. Friz & Wersow. Miłość w czasach online. O jedną mniej otrzymało najnowsze dzieło najbardziej utytułowanego twórcy w historii Węży, Patryka Vegi – film Putin. Po 7 nominacji zdobyły 100 dni do matury i Kleks i wynalazek Filipa Golarza.

Członkowie Popkulturalnej Akademii Wszystkiego zrzeszającej osoby aktywnie zajmujące się kulturą (zarówno profesjonalnie jak i amatorsko) jak co roku pochylili się na dorobkiem polskich twórców filmowych i spróbowali podsumować ich największe porażki.

Poniżej prezentujemy pełną listę tegorocznych nominacji

WIELKI WĄŻ:

  • 100 dni do matury (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) – za stworzenie filmu o maturzystach z myślą o widzach, którzy nawet nie aspirują do egzaminu dojrzałości.
  • Friz & Wersow. Miłość w czasach online (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) – za dzieło, które w przyszłości będzie stawiane w jednym rzędzie z „Opisem obyczajów” Kitowicza.
  • Kleks i wynalazek Filipa Golarza (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) – za konsekwentne niszczenie wizerunku Jana Brzechwy i jego najwybitniejszego dzieła.
  • Nieprzyjaciel (reżyseria Michał Krzywicki, producenci Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński) – za interesującą ekranizację angielskiego skrótowca „WTF”.
  • Putin (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) – za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA:

NAJGORSZY SCENARIUSZ:

NAJGORSZA ROLA MĘSKA:

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:

NAJGORSZY DUET:

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:

  • Kleks i wynalazek Filipa Golarza (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)
  • Piep*zyć Mickiewicza 2 (reżyseria Sara Bustamante-Drozdek, producenci Tadeusz Lampka, Stanisław Szymański)
  • Planeta Singli 4: Wyspa (reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński, producent Radosław Drabik)
  • Uwierz w Mikołaja 2 (reżyseria Anna Wieczur, producenci Tadeusz Lampka, Magdalena Nalepa)
  • Vinci 2 (reżyseria Juliusz Machulski, producent Zbigniew Domagalski)

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI:

  • 100 dni do matury (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka)
  • Friz & Wersow. Miłość w czasach online (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)
  • Jesteśmy Żugajkami (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Małgorzata Kuczkowska, Karolina Kuczkowska)
  • Loterie influencerów. Genialny biznes czy przekręt? (reżyseria Krystian Kuczkowski, producent Krystian Kuczkowski)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:

  • Dron w ministerstwie – 100 dni do matury
  • Friz “metaforujący” tekst swojej ślubnej piosenki – Friz & Wersow. Miłość w czasach online
  • Kropla krwi Jezusa zapładniająca Maryję w tunelu czasoprzestrzennym – Ja jestem Niepokalane Poczęcie
  • Bartłomiej Topa wyrzygujący szatana po połknięciu czarnego plemnika – Martwi przed świtem
  • Putin w pielusze – Putin

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:

NAJGORSZY TELEDYSK

  • “Przestrzeń” Trzech Króli – “100 dni do matury”
  • “Na zawsze” Friz & Wersow – “Friz & Wersow. Miłość w czasach online”
  • “Twój głos” Roxie Węgiel – ““Piep*zyć Mickiewicza 2”
  • “Płomień” Sound’n’Grace – “Piernikowe serce”
  • “Wesel się świecie” Golec uOrkiestra – “Uwierz w Mikołaja 2”

NAJGORSZY PLAKAT:

  • Ja jestem Niepokalane Poczęcie (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat – Media)
  • Kleks i wynalazek Filipa Golarza (prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski; dystr. Next Film)
  • Piernikowe serce (prod. Krzysztof Łączak, Katarzyna Staszczyk; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)
  • Skarbek i tajemnica magicznego sreberka (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)
  • Vinci 2 (prod. Zbigniew Domagalski; dystr. Warner Bros. Poland)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:

Multinominacje dla filmów:

“Friz & Wersow. Miłość w czasach online” 9
“Putin” 8
“100 dni do matury” 7
“Kleks i wynalazek Filipa Golarza” 7
“Nieprzyjaciel” 4
“Piernikowe serce” 4
“Misie” 3
“Planeta Singli 4: Wyspa” 3
“Vinci 2” 3
“Ja jestem Niepokalane Poczęcie” 2
“Jesteśmy Żugajkami” 2
“Piep*zyć Mickiewicza 2” 2
“Skarbek i tajemnica magicznego jeziora” 2
“Uwierz w Mikołaja 2” 2
“Wujek Foliarz” 2

Tegoroczne uroczyste ogłoszenie werdyktu odbędzie się we współpracy z ogólnopolskim, kultowym cyklem filmów tak złych, że aż dobrych – Najlepsze z Najgorszych. Gala odbędzie się 16 kwietnia w Kinotece, gdzie będzie można dowiedzieć się kto wygrał. A może nawet spotkać zwycięzców i nominowanych. Po uroczystości i krótkiej przerwie nastąpią w ramach cyklu Najlepsze z Najgorszych pokazy filmu „Serce gór”. To niezapomniane dzieło polskich twórców w reż. Rafała M. Lipki pochodzi z 2004 r. i tylko dlatego nie miało szans wziąć udziału w Wężach. Wspólnie z organizatorami cyklu uznaliśmy jednak, że idealnie połączy te dwa światy – Węże i Najlepsze z Najgorszych.

Źrodło: facebook.com/nagrodyweze

Komentarze

Redox

Bez większych zaskoczeń w tym roku może oprócz tej jednej nominacji "Ministrantów".