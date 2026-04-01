Lista nominowanych do antynagród Węże 2026. "Friz & Wersow" i "Putin" na czele

Popkulturowa Akademia Wszystkiego ogłosiła piętnastą już edycję antynagród filmowych Węże. Rok 2025 w polskim kinie był rokiem przemian. Do kamer i stołów montażowych dobrali się internetowi influencerzy (co zaowocowało u nas zupełnie nową kategorią), a ich fani ruszyli do kin. Na ich produkcje oczywiście mocno odpowiedzieli doświadczeni twórcy ekranowych knotów oferując w kinach i streamingu filmy równie błahe i nieudolne.

Najwięcej nominacji w tym roku (aż 9) zdobył film zasadniczo niefabularny pt. Friz & Wersow. Miłość w czasach online. O jedną mniej otrzymało najnowsze dzieło najbardziej utytułowanego twórcy w historii Węży, Patryka Vegi – film Putin. Po 7 nominacji zdobyły 100 dni do matury i Kleks i wynalazek Filipa Golarza.

Członkowie Popkulturalnej Akademii Wszystkiego zrzeszającej osoby aktywnie zajmujące się kulturą (zarówno profesjonalnie jak i amatorsko) jak co roku pochylili się na dorobkiem polskich twórców filmowych i spróbowali podsumować ich największe porażki.

Poniżej prezentujemy pełną listę tegorocznych nominacji

WIELKI WĄŻ:

100 dni do matury (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) – za stworzenie filmu o maturzystach z myślą o widzach, którzy nawet nie aspirują do egzaminu dojrzałości.

Friz & Wersow. Miłość w czasach online (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) – za dzieło, które w przyszłości będzie stawiane w jednym rzędzie z „Opisem obyczajów” Kitowicza.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) – za konsekwentne niszczenie wizerunku Jana Brzechwy i jego najwybitniejszego dzieła.

Nieprzyjaciel (reżyseria Michał Krzywicki, producenci Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński) – za interesującą ekranizację angielskiego skrótowca „WTF”.

Putin (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) – za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA:

NAJGORSZY SCENARIUSZ:

NAJGORSZA ROLA MĘSKA:

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA:

NAJGORSZY DUET:

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU:

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE:

Kleks i wynalazek Filipa Golarza (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)

Piep*zyć Mickiewicza 2 (reżyseria Sara Bustamante-Drozdek, producenci Tadeusz Lampka, Stanisław Szymański)

Planeta Singli 4: Wyspa (reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński, producent Radosław Drabik)

Uwierz w Mikołaja 2 (reżyseria Anna Wieczur, producenci Tadeusz Lampka, Magdalena Nalepa)

Vinci 2 (reżyseria Juliusz Machulski, producent Zbigniew Domagalski)

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI:

100 dni do matury (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka)

Friz & Wersow. Miłość w czasach online (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)

Jesteśmy Żugajkami (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Małgorzata Kuczkowska, Karolina Kuczkowska)

Loterie influencerów. Genialny biznes czy przekręt? (reżyseria Krystian Kuczkowski, producent Krystian Kuczkowski)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA:

Dron w ministerstwie – 100 dni do matury

Friz “metaforujący” tekst swojej ślubnej piosenki – Friz & Wersow. Miłość w czasach online

Kropla krwi Jezusa zapładniająca Maryję w tunelu czasoprzestrzennym – Ja jestem Niepokalane Poczęcie

Bartłomiej Topa wyrzygujący szatana po połknięciu czarnego plemnika – Martwi przed świtem

Putin w pielusze – Putin

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI:

Zaświaty – Misie

Wybuch bomby w samochodzie – Nieprzyjaciel

Putin – Putin

Utopiec – Skarbek i tajemnica magicznego sreberka

Celownik na papieżu – Zamach na papieża

NAJGORSZY TELEDYSK

“Przestrzeń” Trzech Króli – “100 dni do matury”

“Na zawsze” Friz & Wersow – “Friz & Wersow. Miłość w czasach online”

“Twój głos” Roxie Węgiel – ““Piep*zyć Mickiewicza 2”

“Płomień” Sound’n’Grace – “Piernikowe serce”

“Wesel się świecie” Golec uOrkiestra – “Uwierz w Mikołaja 2”

NAJGORSZY PLAKAT:

Ja jestem Niepokalane Poczęcie (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat – Media)

Kleks i wynalazek Filipa Golarza (prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski; dystr. Next Film)

Piernikowe serce (prod. Krzysztof Łączak, Katarzyna Staszczyk; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)

Skarbek i tajemnica magicznego sreberka (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)

Vinci 2 (prod. Zbigniew Domagalski; dystr. Warner Bros. Poland)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU:

Multinominacje dla filmów:

“Friz & Wersow. Miłość w czasach online” 9

“Putin” 8

“100 dni do matury” 7

“Kleks i wynalazek Filipa Golarza” 7

“Nieprzyjaciel” 4

“Piernikowe serce” 4

“Misie” 3

“Planeta Singli 4: Wyspa” 3

“Vinci 2” 3

“Ja jestem Niepokalane Poczęcie” 2

“Jesteśmy Żugajkami” 2

“Piep*zyć Mickiewicza 2” 2

“Skarbek i tajemnica magicznego jeziora” 2

“Uwierz w Mikołaja 2” 2

“Wujek Foliarz” 2

Tegoroczne uroczyste ogłoszenie werdyktu odbędzie się we współpracy z ogólnopolskim, kultowym cyklem filmów tak złych, że aż dobrych – Najlepsze z Najgorszych. Gala odbędzie się 16 kwietnia w Kinotece, gdzie będzie można dowiedzieć się kto wygrał. A może nawet spotkać zwycięzców i nominowanych. Po uroczystości i krótkiej przerwie nastąpią w ramach cyklu Najlepsze z Najgorszych pokazy filmu „Serce gór”. To niezapomniane dzieło polskich twórców w reż. Rafała M. Lipki pochodzi z 2004 r. i tylko dlatego nie miało szans wziąć udziału w Wężach. Wspólnie z organizatorami cyklu uznaliśmy jednak, że idealnie połączy te dwa światy – Węże i Najlepsze z Najgorszych.

