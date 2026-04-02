"Awantura" powraca z nową obsadą i nowym konfliktem. Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu 0

Każda kosa trafi na swój kamień. Awantura powraca z nową obsadą i nowym konfliktem, który wybucha, kiedy młoda para obserwuje kłótnię swojego szefa z żoną. Netflix prezentuje zwiastun 2. sezonu antologii.

Carey Mulligan, kadr z serialu "Awantura"

Nowo zaręczeni Ashley Miller i Austin Davis, młodzi pracownicy elitarnego klubu filmują bójkę swojego szefa Joshuy Martína z jego żoną Lindsay Crane-Martín. Tak zaczyna się wojna, w której bronią jest szantaż i której żadna ze stron nie może wygrać. Rozpoczyna się gra wzajemnych przysług i wymuszeń, której areną jest elitarny klub należący do koreańskiej miliarderki, która zmaga się z własnym skandalem związanym z drugim mężem, doktorem Kimem.

W rolach głównych nominowana do Oscara Carey Mulligan i zdobywca Złotego Globu Oscar Isaac. Partnerują im Cailee Spaeny i Charles Melton. Gościnnie występują Youn Yuh-jung, Song Kang-ho, William Fichtner, Mikaela Hoover oraz gwiazda K-Popu BM. Serial został stworzony i wyprodukowany przez Lee Sung Jina, który pełni również funkcję showrunnera. Gwiazdy pierwszego sezonu Steven Yeun i Ali Wong powracają jako producenci wykonawczy

Na drugi sezon Awantury składa się osiem odcinków. Ich premiera w serwisie Netflix już 16 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Netflix