Zamiana ciał w nowej animacji Netflixa "W cudzej skórze" - oto zwiastun

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun animacji W cudzej skórze. Produkcja ta to świetna propozycja dla całych rodzin, która opowie o zamianie ciał dwójki zwierząt z natury będących wrogami.

Wczytywanie... "W cudzej skórze"

W cudzej skórze to komedia o dwóch nieoczekiwanych kumplach – małym leśnym stworzeniu, któremu w oryginale głosu użycza laureat Oscara Michael B. Jordan, i majestatycznym ptaku (Juno Temple). Kiedy ci dwaj z natury zaprzysiężeni wrogowie nagle zamieniają się ciałami, muszą połączyć siły, aby ocalić pióra i futro w najbardziej zwariowanej przygodzie swojego życia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Animację wyreżyserował Nathan Greno dla Netflixa i Skydance Animation. Scenariusz filmu napisali John Whittington, Christian Magalhaes i Robert Snow.

Premiera tej familijnej produkcji już 1 maja 2026 roku, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix, Deadline