Zamiana ciał w nowej animacji Netflixa "W cudzej skórze" - oto zwiastun
Netflix prezentuje pierwszy zwiastun animacji W cudzej skórze. Produkcja ta to świetna propozycja dla całych rodzin, która opowie o zamianie ciał dwójki zwierząt z natury będących wrogami.
W cudzej skórze to komedia o dwóch nieoczekiwanych kumplach – małym leśnym stworzeniu, któremu w oryginale głosu użycza laureat Oscara Michael B. Jordan, i majestatycznym ptaku (Juno Temple). Kiedy ci dwaj z natury zaprzysiężeni wrogowie nagle zamieniają się ciałami, muszą połączyć siły, aby ocalić pióra i futro w najbardziej zwariowanej przygodzie swojego życia.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Animację wyreżyserował Nathan Greno dla Netflixa i Skydance Animation. Scenariusz filmu napisali John Whittington, Christian Magalhaes i Robert Snow.
Premiera tej familijnej produkcji już 1 maja 2026 roku, tylko na Netflix.
Źrodło: Netflix, Deadline
Cos nowego, pomysl ciekawy nie przypominam sobie zeby cos podobnego bylo. Moze byc ciekawe chodz pare kwesti jest dziwnych w tym filmie jezeli chodzi o inne postacie. Co to ma byc jakies wilko-drzewa i inne hmmm, mysle ze z naturalnymi zwierzetami bylo by lepsze.