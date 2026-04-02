Brian Cox nowym antagonistą w 2. sezonie "Dexter: Zmartwychwstanie"

Gwiazda Sukcesji i nagrodzony Emmy aktor Brian Cox otrzymał angaż w 2. sezonie popularnego serialu Showtime Dexter: Zmartwychwstanie. Wcieli się on w głównego antagonistę tej serii.

Cox zagra rolę Don Framta, nowojorskiego rozpruwacza, seryjnego mordercę, który lata temu terroryzował metropolę. Choć nie jest już aktywny, jego zła sława trwa dalej. Pojawienie się Framta w kolejnym sezonie serialu, jest kontynuacją finału pierwszej serii, który pokazuje jak Michael C. Hall jako Dexter Morgan ma teraz dostęp do akt wielu słynnych seryjnych morderców, wśród których jest "Don Frampt, nowojorski Rozpruwacz".

Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w Sunset Pier 94 Studios na Manhattanie jeszcze w tym miesiącu.

Za Dexter: Zmartwychwstanie odpowiada Clyde Phillips, twórca oryginalnego serialu Dexter. Przy tej produkcji pełni on funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.

Dexter: Zmartwychwstanie kontynuuje wydarzenia przedstawione w Dexter: Nowa krew. Dexter Morgan budzi się ze śpiączki kilka tygodni po tym, jak jego syn Harrison strzelił mu prosto w klatkę piersiową. Mężczyzna wyrusza do Nowego Jorku, zdeterminowany, by go odnaleźć i wszystko naprawić, jednak przeszłość szybko go dogania, bowiem detektyw Angel Batista z wydziału zabójstw przybywa z pytaniami.

