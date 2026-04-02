Przeklęte miasteczko w zwiastunie komediowego horroru "Widow's Bay"

Apple TV prezentuje pełny zwiastun ciekawie zapowiadającej się odcinkowej produkcji Widow's Bay. Pochodzący od Katie Dippold projekt jest połączeniem dwóch gatunków: komedii i horroru.

Wczytywanie... "Widow's Bay"

Akcja serialu rozgrywa się w z pozoru urokliwym miasteczku na wyspie 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii, gdzie nie ma wifi, a zasęg komórkowy jest niestabilny. Tom Loftis jest jego burmistrzem i desperacko próbuje odwrócić ożywić podupadającą społeczność. Miejscowi wierzą, że wyspa jest przeklęta. Tomowi wreszcie udaje się przyciągnąć na wyspę turystyów, jednak wtedy okazuje się, że mieszkańcy mieli rację i stare legendy odradzają się na nowo. Po dekadach spokoju stare historie, które wydawały się zbyt absurdalne, by były prawdziwe, zaczynają się urzeczywistniać.

Poniżej wspomniany zwiastun. Projekt ten przypomina trochę hitowy Stamtąd, tylko, że tu przedstawiona historia będzie ukazana po części na śmieszno.

W głównej roli występuje Matthew Rhys, który wciela się w burmistrza podupadającego miasteczka na wyspie, którą jej przesądni mieszkańcy uważają za przeklętą. Partnerują mu Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey, K Callan i Jeff Hiller.

Premiera serialu na wspomnianej platformie odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku. Na pierwszy sezon Widow’s Bay składa się 10. odcinków.

Źrodło: Apple TV