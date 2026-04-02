Podróż poza granice wyobraźni w zwiastunie "Drzewa magii" 2

Kino Świat prezentuje pełny zwiastun brytyjskiego filmu familijnego Drzewo magii. Zapowiada się zjawiskowa podróż poza granice wyobraźni. Autorem scenariusza jest współtwórca takich tytułów jak Paddington 2 czy Wonka.

Drzewo magii to spektakularna i pełna ciepła ekranizacja na podstawie uwielbianej serii książek dla dzieci autorstwa Enit Blydon. W barwnej opowieści w role rodziców wcielają się Andrew Garfield oraz Claire Foy. Towarzyszą im m.in. Nicola Coughlan, Rebecca Ferguson oraz Jessica Gunning. Scenariusz jest dziełem Simona Farnaby’ego. Za kamerą stanął Ben Gregor.

Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.

Drzewo magii trafi na kinowe ekrany w całej Polsce już 29 maja 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat