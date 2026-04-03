"EKSPEDYCJA XD" nadjeżdża. Zbyszek, ulubieniec widzów, wraca z własną historią.

Fani prosili o więcej Zbyszka – i właśnie to dostają. CANAL+ prezentuje teaser serialu "EKSPEDYCJA XD", nowego spin-offu z uniwersum stworzonego przez Malcolma XD. Tym razem w centrum historii stają bliźniacy Zbyszek i Wojtek, w których w podwójnej roli wciela się Michał Czernecki. Premiera już 24 kwietnia w serwisie streamingowym CANAL+.

Wczytywanie...

Po powrocie do Polski Wojtek godzi się z bratem Zbyszkiem. Razem postanawiają odzyskać rodzinny spadek, który przed laty przejęła przebiegła ciotka. W realizacji planu pomagają im dobrze znani widzom bohaterowie Szuki (Marcin Miodek), Wano (Mikołaj Chroboczek) i Jola (Katarzyna Bujakiewicz) oraz oczywiście przyjaciele Zbyszka z pracy – zawodowi kierowcy. Z taką ekipą można konie kraść, pytanie tylko, czy da się też odzyskać spadek.

"EKSPEDYCJA XD" to 5-odcinkowa seria w krótkim, dynamicznym formacie – każdy odcinek trwa około 10 minut. To nowa i intensywna odsłona świata XD, oparta na humorze, szybkich zwrotach akcji i energii bohaterów, których widzowie zdążyli już pokochać.

Serial wyreżyserował Maciej Bochniak, a scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz. Producentkami serialu są Ewa Karpiel z CANAL+ oraz Dorota Kośmicka z Jake Vision DGA Studio. "EKSPEDYCJA XD" to kolejna odsłona uniwersum Malcolma, obok "EDUKACJI XD" i "EMIGRACJI XD". I gdyby ktoś myślał, że to już koniec, to nie – to dopiero kolejny etap, bo przed nami jeszcze "ESKAPADA XD". ​

Źrodło: Canal+ / informacja prasowa