David E. Kelley i Matt Reeves szykują serialową wersję "Fajerwerków próżności"

Platforma Apple TV+ rozwija kolejną prestiżową adaptację literacką. David E. Kelley pracuje nad serialową wersją powieści "Fajerwerki próżności" autorstwa Tom Wolfe. Projekt powstaje we współpracy z Mattem Reevesem, który ma stanąć za kamerą i pełnić funkcję producenta wykonawczego.

"Fajerwerki próżności"

Powieść Wolfe'a, publikowana pierwotnie w odcinkach na łamach "Rolling Stone" w latach 1984–1985, a wydana w formie książkowej w 1987 roku, uchodzi za jedną z najważniejszych satyr społecznych końcówki XX wieku. Historia koncentruje się na Shermanie McCoyu, maklerze z Wall Street, którego życie zaczyna się rozpadać po incydencie w Bronksie. Na tle osobistego kryzysu bohatera Wolfe kreśli szeroki obraz nowojorskich elit, mediów i napięć rasowych epoki.

Nie będzie to pierwsza ekranizacja tej historii. W 1990 roku powstał film w reżyserii Briana De Palmy, z udziałem Toma Hanksa, Kim Cattrall, Melanie Griffith i Bruce'a Willisa. Film nie odniósł jednak wielkiego sukcesu i został uznany za porażkę.

Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących obsady ani planowanej daty premiery.

Źrodło: Variety