Ryan Gosling rezygnuje z nowego filmu twórców "Wszystko wszędzie naraz"

Ryan Gosling jednak nie wystąpi w kolejnym filmie duetu reżyserskiego Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znanych wspólnie jako Daniels. Informację potwierdził magazyn "Variety". Powodem rezygnacji aktora są konflikty w harmonogramie.

Niezatytułowany wciąż projekt powstaje dla Universal Pictures, który pierwotnie planował premierę na 12 czerwca 2027 roku. Termin został jednak przesunięty na 19 listopada 2027. Zdjęcia miały ruszyć jeszcze tego lata w Los Angeles, jednak produkcja nie była w stanie dostosować się do napiętego grafiku Goslinga, który w ostatnich miesiącach pozostaje zaangażowany w intensywną promocję widowiska science fiction "Project Hail Mary".

Mimo rezygnacji z projektu Danielsów, aktor pozostaje związany z jedną z największych premier 2027 roku. Gosling wystąpi w filmie "Star Wars: Starfighter" w reżyserii Shawna Levy'ego.

Dla Kwana i Scheinerta będzie to kolejna produkcja po przełomowym "Wszystko wszędzie naraz", który zdobył siedem Oscarów, w tym za najlepszy film, oraz osiągnął znaczący sukces komercyjny.

Źrodło: Variety