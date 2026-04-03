Nowa era "Peaky Blinders" - Jamie Bell jako głowa rodziny Shelbych na pierwszym zdjęciu! 0

Twórca "Peaky Blinders", Steven Knight, oficjalnie rozwija kontynuację kultowej serii. Projekt, będący bezpośrednim sequelem filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", ma zapoczątkować nowy rozdział w historii rodziny Shelbych i skupić się na kolejnym pokoleniu bohaterów.

Akcja serialu zostanie osadzona w latach 50., czyli dekadę po wydarzeniach z II wojny światowej. Nowa odsłona ma ukazać Birmingham odbudowujące się po wojennej pożodze, gdzie walka o wpływy przybiera jeszcze bardziej brutalny i bezwzględny charakter.

Główną rolę w serialu otrzymał Jamie Bell, który wcieli się w Duke’a Shelby’ego, czyli najstarszego syna Tommy’ego. Postać ma być przedstawiona jako dojrzalsza, bardziej ambitna i znacznie niebezpieczniejsza niż wcześniej. W obsadzie znaleźli się również Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch i Lucy Karczewski.

Kontynuacja "Peaky Blinders" została zaplanowana jako projekt obejmujący dwa sezony, każdy liczący po sześć odcinków. Produkcja ma bezpośrednio nawiązywać zarówno do wydarzeń z finałowego, szóstego sezonu serialu (emitowanego w 2022 roku), jak i wspomnianego filmu pełnometrażowego.

Obecnie wszystkie sezony oryginalnej serii oraz film dostępne są na Netflix.

Źrodło: Netflix